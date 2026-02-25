Con una solida e strutturata storia alle spalle, Percoto Canta è un punto di riferimento per la scena musicale italiana. Fucina di nuovi talenti, la ‘piccola Sanremo del Friuli Venezia Giulia’ annuncia la sua 39° edizione. Il bando, dal 2009 aperto anche ad artisti provenienti da tutta Italia, sarà online da metà aprile al sito del concorso.

Dalle selezioni alla finale.

Le selezioni preliminari avranno luogo il 30 e 31 maggio presso la Casa della Musica a Cervignano del Friuli, sia in presenza che in remoto, dando così la possibilità ad un pubblico sempre più ampio di partecipare al concorso canoro che, oltre al consolidato premio di 10 mila euro, offrirà ulteriori novità, confermandosi come una delle manifestazioni musicali più longeve e riconosciute nel panorama nazionale.



A seguire, le semifinali, in programma a Grado nella seconda metà di luglio, con una serata-spettacolo aperta al pubblico, per poi concludere il concorso canoro con il Gran Finale, sabato 10 ottobre, al Teatro Verdi di Gorizia, con l’esibizione dei 12 cantanti ammessi che, accompagnati da una vera e propria orchestra, eseguiranno due brani, un inedito e una cover.

La giuria per scoprire i nuovi talenti.

Prestigiosa, come sempre, la giuria che sceglierà gli artisti che supereranno le diverse fasi del concorso, dalle selezioni preliminari alla finale, e che verranno annunciate nelle prossime settimane. Nel corso degli anni, si sono alternati tra la giuria nomi di spicco della musica italiana, tra cui Beppe Vessicchio, Rossana Casale, Omar Pedrini, Petra Magoni, Francesco Tricarico, Niccolò Agliardi, Renzo Anzovino, Dodi Battaglia, Chiara Galeazzo, Bianca Atzei, Karima, Simona Molinari, L’Aura, Paola Folli, Grazia Di Michele ed altre personaltà della musica italiana con cui Percoto Canta ha avuto l’onore di collaborare nel corso degli anni. Per la finale, saranno inoltre presenti anche rappresentanti dell’Associazione Fonografici Italiani, del Meeting delle Etichette Indipendenti, Accademia Internazionale del Musical e Nuovo Imaie.

Negli anni, molti artisti che hanno trionfato a Percoto Canta hanno visto la loro carriera decollare, riuscendo poi a vincere manifestazioni musicali di maggior visibilità, tra cui Area Sanremo, XFactor, Castrocaro, All Together Now, Musicultura, Premio Bianca d’Aponte, o prendendo parte al cast di musical dal richiamo internazionale come ‘Notre Dame de Paris’, ‘I Tre Moschettieri’ ed altri ancora. Trampolino di lancio, Percoto Canta si sta affermando come un palcoscenico fondamentale per i nuovi talenti che aspirano a diventare famosi.

Oltre alla gara, Percoto Canta affiancherà un percorso formativo pensato per offrire ai partecipanti strumenti ed esperienze concrete: oltre al master di canto, tenuto da un vocal-coach di chiara fama, ci sarà anche uno spazio formativo sui diritti connessi degli artisti (a cura di Nuovo Imaie) ed un laboratorio di espressività, curato da Anà-Thema Teatro, dedicato alla presenza scenica e alla comunicazione non verbale.

Le anticipazioni della finale.

E se, per quanto riguarda la finalissima, sono confermate le tre giurie che decreteranno i vincitori (qualità, pubblico e critica), quest’anno si aggiunge anche il Premio Social, una speciale menzione votata online dal pubblico tramite il sito e i canali social ufficiali, dove si potrà votare fino all’inizio della serata finale.

Non mancheranno le iniziative benefiche a sostegno di Aisla Onlus. Anche per questa edizione si terranno, infatti, concerti e serate dedicate alla sensibilizzazione sulla Sla, con la partecipazione di artisti selezionati nelle varie fasi del concorso canoro e con la rinnovata adesione al Progetto ‘MY voice – dona la tua voce’, invitando gli artisti e il pubblico a donare la propria voce affinchè sia utilizzata nelle banche vocali digitali a favore delle persone affette da Sla.