L’incidente a Ruda: ferito un motociclista.

Violento incidente nel primo pomeriggio di oggi a Ruda, lungo la strada regionale 351, all’altezza dell’incrocio con via Mazzini. Erano da poco passate le 14 quando, per cause ancora in fase di accertamento, un’auto e una moto si sono scontrate.

Ad avere la peggio è stato il motociclista, rimasto ferito nell’impatto. Immediato l’intervento dei soccorsi: sul postogli operatori sanitari che hanno prestato le prime cure al centauro, prima di trasferirlo all’ospedale con l’elicottero.

Presenti anche i vigili del fuoco, che hanno collaborato nelle operazioni di soccorso e si sono occupati della messa in sicurezza dei veicoli coinvolti. In particolare, la moto coinvolta nello scontro ha perso benzina, circostanza che ha reso necessario un intervento tempestivo per evitare ulteriori rischi.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute anche le forze dell’ordine, impegnate nei rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dello scontro e accertare eventuali responsabilità. La circolazione lungo la regionale ha subito rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e i successivi accertamenti.



