Caos al Brennero per la manifestazione in Austria, allerta traffico anche sulla A4 e sulla A23

Bollino rosso sull’autostrada A4 per sabato 30 maggio.

Si annuncia una giornata difficile per la viabilità lungo l’asse del Brennero e, a cascata, su parte della rete autostradale del Nord Italia. Sabato 30 maggio, a causa di una manifestazione autorizzata in Tirolo, scatteranno pesanti limitazioni al traffico tra Italia e Austria, con possibili ripercussioni anche sulle direttrici del Friuli Venezia Giulia e del Veneto, proprio nel fine settimana del ponte del 2 giugno.

In Austria, dalle 11 alle 19, sarà infatti completamente chiuso il traffico sull’autostrada del Brennero A13 e sulla statale B182 a partire dal confine di Stato. Per i mezzi pesanti, invece, il divieto scatterà già dalle 9 del mattino, creando il rischio di deviazioni e rallentamenti lungo gli altri valichi alpini.

Autostrade Alto Adriatico alza il livello di guardia

A prepararsi all’emergenza è anche Autostrade Alto Adriatico, la concessionaria che gestisce la A4 Venezia-Trieste, una delle direttrici sulle quali potrebbe riversarsi parte del traffico pesante solitamente diretto verso il confine austriaco attraverso il Brennero.

La società ha già alzato i livelli di attenzione per la giornata di sabato 30 maggio, in vista di un possibile aumento dei flussi nel pomeriggio. In Italia, infatti, per disposizioni ministeriali, sarà in vigore il divieto di transito per gli autoarticolati con massa superiore alle 7,5 tonnellate dalle 9 alle 14 su tutto il territorio nazionale. Proprio per questo motivo, una parte consistente dei mezzi pesanti potrebbe concentrarsi sulla rete autostradale nelle ore successive.

Bollino rosso sulla A4 e attenzione al nodo di Palmanova

Normalmente, nella giornata di sabato, il traffico dei mezzi pesanti registra un calo significativo: sulla rete di Autostrade Alto Adriatico si passa infatti da una media di quasi 34 mila transiti del venerdì a circa 12 mila transiti del sabato. La chiusura del Brennero, però, potrebbe cambiare lo scenario, spingendo numerosi camion a deviare verso il valico di Tarvisio.



Per questo motivo Autostrade Alto Adriatico ha modificato il bollino da giallo a rosso nel pomeriggio di sabato, con particolare attenzione al tratto a due corsie della A4 tra San Donà di Piave e Portogruaro, al nodo di Palmanova e alla A23 Palmanova-Udine Sud.

Misure da esodo estivo per ridurre i disagi

Per contenere i possibili disagi, anche in considerazione delle partenze dei turisti per il ponte del 2 giugno, la concessionaria ha predisposto misure analoghe a quelle adottate nelle giornate di grande esodo estivo.



Sono previsti il potenziamento del personale sul campo, l’utilizzo della segnaletica attraverso i pannelli a messaggio variabile e l’azzeramento della presenza di cantieri lungo la rete autostradale. L’obiettivo è garantire la massima fluidità possibile della circolazione e intervenire rapidamente in caso di rallentamenti o criticità.

Coordinamento tra concessionarie

Autostrade Alto Adriatico ha sottolineato che la gestione dell’emergenza avverrà in collaborazione con le altre concessionarie autostradali contermini, attraverso il Protocollo per la gestione integrata e coordinata della viabilità in caso di emergenza sulla rete autostradale e stradale interconnessa, statale e regionale del Veneto.



L’invito agli automobilisti e agli autotrasportatori è quello di informarsi prima di mettersi in viaggio, valutare con attenzione gli orari di partenza e prestare attenzione agli aggiornamenti diffusi lungo la rete autostradale, soprattutto nelle ore pomeridiane di sabato.