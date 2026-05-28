Controlli sulle strade della movida, patenti ritirate tra alcol e droga

Con l’arrivo della bella stagione e l’aumento degli spostamenti serali e notturni, si intensificano i controlli dei Carabinieri sulle strade del territorio. Nel mirino, in particolare, la guida sotto l’effetto di alcol e sostanze stupefacenti, una delle principali cause di incidenti, soprattutto nei fine settimana e nelle zone maggiormente frequentate dalla movida.



La Compagnia Carabinieri di Aurisina ha rafforzato i servizi di prevenzione lungo le principali arterie provinciali e nelle aree più sensibili, con pattuglie delle Stazioni territoriali e del Nucleo Radiomobile impegnate in verifiche mirate. I controlli vengono effettuati anche con l’utilizzo di etilometri e test salivari rapidi, strumenti che consentono di individuare situazioni di rischio alla guida.

Denunciati due automobilisti lungo Viale Miramare

Nel corso dei controlli effettuati lo scorso fine settimana lungo Viale Miramare, due persone sono state denunciate dopo essersi rifiutate di sottoporsi agli accertamenti antidroga di conferma.



Si tratta di un 22enne e di un 39enne che, risultati positivi al narcotest salivare per il consumo di sostanze stupefacenti, hanno successivamente rifiutato di recarsi in una struttura sanitaria per gli esami necessari a confermare l’esito del primo controllo.



Per entrambi sono scattati il ritiro immediato della patente, la denuncia all’autorità giudiziaria e l’affidamento del veicolo a terze persone.

Sanzioni per guida in stato di ebbrezza

Qualche giorno prima, nel territorio di Duino Aurisina, altri due automobilisti erano stati fermati e sanzionati amministrativamente per guida in stato di ebbrezza.



Si tratta di un 41enne e di un 33enne, sorpresi al volante con tassi alcolemici pari rispettivamente a 0,69 g/l e 0,75 g/l. Anche in questo caso è stato disposto il ritiro della patente, oltre alla sanzione pecuniaria prevista dalla normativa.

Altri casi nei fine settimana precedenti

Il bilancio dei controlli delle ultime settimane conferma l’attenzione delle forze dell’ordine sul fenomeno. Nei fine settimana precedenti, infatti, tre persone erano state denunciate penalmente per guida in stato di ebbrezza alcolica, mentre un’altra era stata sanzionata in via amministrativa.



I tassi alcolemici riscontrati nei diversi controlli erano compresi tra 1,36 g/l e 0,64 g/l, valori che hanno portato, a seconda dei casi, all’applicazione delle sanzioni previste dal Codice della strada.

Controlli anche nelle prossime settimane

L’attività dei Carabinieri proseguirà anche nelle prossime settimane, con l’obiettivo di garantire una maggiore sicurezza sulle strade in vista dell’avvio della stagione estiva.



I servizi saranno concentrati soprattutto nelle ore serali e notturne e durante i fine settimana, quando il traffico aumenta e cresce il rischio di incidenti collegati all’abuso di alcol e droghe. L’obiettivo resta quello di prevenire comportamenti pericolosi e tutelare automobilisti, passeggeri e pedoni.