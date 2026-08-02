È stata una giornata da grande esodo sulle autostrade del Nordest, con oltre 190 mila transiti registrati sulla rete di Autostrade Alto Adriatico. Un volume di traffico in crescita del 3 per cento rispetto al sabato analogo dello scorso anno, ma senza particolari criticità grazie agli interventi messi in campo per gestire i flussi.

La direttrice più interessata è stata quella della A4 Venezia-Trieste, dove la barriera di Trieste Lisert ha dovuto assorbire anche una parte dei veicoli diretti verso il confine a causa della chiusura della superstrada slovena H4.

Tre interventi della safety car al Lisert

La situazione più delicata si è registrata proprio alla barriera del Lisert, dove la safety car – composta dai mezzi della Polizia stradale e dagli ausiliari alla viabilità della concessionaria – è entrata in azione tre volte.

Gli interventi sono stati effettuati alle 9.30, poco dopo le 12 e verso le 14.15, per alleggerire i flussi dopo il raggiungimento di circa 3 chilometri di coda e indirizzare parte del traffico verso la A34 Villesse-Gorizia.

Già alle 8 del mattino alla barriera di Trieste Lisert si registravano circa 2 mila transiti in più rispetto allo stesso giorno dell’anno precedente. Grazie alle operazioni di gestione del traffico, alle 16 il divario si era ridotto a circa 1.500 veicoli in più. Nel tardo pomeriggio la situazione sull’intera rete è progressivamente rientrata alla normalità.

Aumenti significativi anche negli altri caselli

I numeri degli altri punti della rete confermano l’intensità della giornata di esodo. A Latisana i transiti sono aumentati del 18 per cento, con 12.400 passaggi rispetto ai 10.600 dello scorso anno. A San Donà di Piave si è passati da 6.100 a 7.200 veicoli, sempre con una crescita del 18 per cento.

L’incremento più marcato si è registrato a Cordignano, con un aumento del 22 per cento: i transiti sono stati 8.700, contro i 7.100 dell’anno precedente.

Domenica da bollino rosso: attesi 177 mila veicoli

L’esodo prosegue anche oggi, domenica 2 agosto, con una previsione di circa 177 mila transiti sulla rete. Il traffico sarà da bollino rosso. Sulla A4, in entrambe le direzioni, sono previsti flussi intensi durante la mattina e il pomeriggio, con possibili rallentamenti e code in prossimità degli svincoli verso le località balneari.

Nel pomeriggio possibili disagi anche alla barriera di Trieste Lisert, sia in entrata sia in uscita. Sulla A23 Palmanova-Tarvisio, in direzione Tarvisio, il traffico sarà intenso soprattutto nel pomeriggio.

Sulla A28 Portogruaro-Conegliano, direzione Portogruaro, sono previsti rallentamenti con possibili code in uscita alla barriera di Cordignano. Infine, sulla A57 Tangenziale di Mestre, in direzione Trieste, traffico sostenuto al mattino con possibili rallentamenti in prossimità degli svincoli verso le località balneari.