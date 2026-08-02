Folgorato nel laminatoio delle Ferriere, grave un operaio ad Osoppo

Grave infortunio sul lavoro nel pomeriggio di sabato 1 agosto nella zona industriale di Rivoli di Osoppo, all’interno del laminatoio di Ferriere Nord, azienda capofila del gruppo Pittini.

Un manutentore di 29 anni è rimasto folgorato mentre stava effettuando un intervento all’interno dello stabilimento. L’uomo, un cittadino italiano nato nel 1997 e residente in Lombardia, è stato soccorso e trasportato in ospedale in condizioni molto serie.

L’allarme è scattato nel pomeriggio

La richiesta di intervento è arrivata alle centrali operative intorno alle 15. Secondo le prime informazioni raccolte, il lavoratore, un 29enne dipendente di una ditta esterna, sarebbe stato colpito da una scarica elettrica durante un’attività di manutenzione. I primi soccorsi sono stati prestati dai colleghi presenti nello stabilimento, che hanno assistito il manutentore fino all’arrivo del personale sanitario inviato dalla Sores.

Trasportato in ospedale in codice rosso

Le prime cure sono state effettuate direttamente all’interno dell’azienda. Successivamente il giovane è stato trasferito in ospedale in codice rosso, secondo il protocollo riservato ai pazienti in condizioni di massima urgenza.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Tolmezzo, il personale dell’Ufficio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale e una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Gemona. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica.