Incendio alla discarica di Maniago, i vigili del fuoco evitano il peggio

L’incendio alla discarica di via Cossana a Maniago.

Incendio ieri pomeriggio alle discarica di via Cossana a Maniago. E’ successo intorno alle 18 e 30 e le fiamme hanno interessato parte dello stoccaggio esterno. Sul posto le squadre dei distaccamenti dei Vigili del fuoco di Maniago e Spilimbergo.

La sala operativa del comando di Pordenone, allertata da numerose chiamate che segnalavano una densa colonna di fumo, provvedeva all’invio del personale vigili del fuoco dei due distaccamenti per un totale di 4 mezzi e 10 operatori, i quali hanno provveduto all’immediato spegnimento e successiva bonifica e messa in sicurezza dell’area di deposito interessata dalle fiamme. La rapidità dell’intervento ha scongiurato il propagarsi delle fiamme ad altre zone. Non risultano persone coinvolte.