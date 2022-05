Traina due auto per 100 metri: un friulano nel Guinness World Record

Il record di Alex Camera.

Grande impresa per il friulano Alex Camera che ha trainato due auto del peso complessivo di 2.500 chili per 100 metri in salita.

L’atleta pordenonese, che è sempre alla ricerca di nuovi record in vari ambiti sportivi, ha portato a termine l’impresa ieri pomeriggio su una strada di Montereale Valcellina.

Per farlo il 34enne ha impiegato 3 minuti e 53 secondi e gli è valso il record del mondo. Ora i dati raccolti saranno inviati Guinness World Record per la procedura di omologazione.

(Visited 118 times, 118 visits today)