Colto da un malore mentre sale sul furgone a Cividale: salvato in extremis

L’uomo è stato colto da un malore a Cividale.

Paura quesa mattina a Cividale per un uomo che, mentre stava salendo su un furgone, è stato colto improvvisamente da un malore.

Fortunatamente in quel momento c’era un operatore sanitario di passaggio che ha assistito alla scena e ha soccorso subito l’uomo praticandogli il massaggio cardiaco. In supporto sono arrivati anche gli agenti del commissariato di Cividale. L’uomo è stato poi trasportato in codice rosso all’ospedale di Udine.

