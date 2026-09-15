In Friuli un weekend per lasciare l’auto a casa: bus più convenienti e bici gratis via mare

Un fine settimana per provare a lasciare l’auto a casa e muoversi con i mezzi pubblici, anche portando con sé la bicicletta. In occasione della Settimana europea della mobilità, in Friuli Venezia Giulia sabato 19 settembre i normali biglietti urbani da 60 e 75 minuti saranno validi per quattro ore. Nello stesso weekend, il trasporto delle biciclette sarà invece gratuito sui collegamenti marittimi della Delfino Verde Navigazione.

Le due iniziative sono promosse da Tpl Fvg e Delfino Verde Navigazione in collaborazione con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico urbano e marittimo.

I biglietti urbani valgono quattro ore

Sabato 19 settembre l’estensione della validità riguarderà gli autobus urbani di Pordenone, Udine, Gorizia, Monfalcone, Grado e Trieste. I biglietti da 60 e 75 minuti saranno quindi utilizzabili per 240 minuti, come già avviene la domenica e nei giorni festivi.

L’estensione riguarda anche i titoli elettronici acquistati attraverso l’app o con carta bancaria in modalità contactless. In questi casi il biglietto manterrà la configurazione originaria di 60 minuti, ma resterà valido per quattro ore ai fini del controllo, calcolate dall’orario di acquisto o di convalida.

Un esempio riguarda il biglietto da 60 minuti convalidato tramite QR code: anche se risulta scaduto dopo un’ora, potrà essere considerato valido fino al termine della quarta ora successiva alla convalida.

Bici gratis sui collegamenti marittimi

Per sabato 19 e domenica 20 settembre sarà gratuito il trasporto delle biciclette sui collegamenti marittimi operati da Delfino Verde Navigazione. L’iniziativa riguarderà il collegamento annuale tra Trieste e Muggia e i tre servizi stagionali tra Trieste, Grado e Lignano Sabbiadoro, tra Trieste, PortoVivo, Barcola, Topolini, Grignano e Sistiana e tra Trieste, Sistiana, Duino e Monfalcone.

L’idea è favorire anche gli spostamenti che combinano bici e trasporto pubblico, permettendo di muoversi lungo la costa senza utilizzare l’auto.

La Settimana europea della mobilità

Le iniziative fanno parte della Settimana europea della mobilità, promossa ogni anno dalla Commissione europea per incentivare forme di mobilità urbana sostenibile. L’edizione 2026 si svolge dal 16 al 22 settembre e coinvolge in regione numerose amministrazioni comunali, associazioni e aziende.

Per conoscere le iniziative organizzate nei diversi territori o a livello nazionale è possibile consultare i siti dei Comuni e la pagina dedicata del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Per il prossimo fine settimana l’invito è quindi a riscoprire autobus, bicicletta e collegamenti via mare come alternative all’auto per gli spostamenti in città e lungo la costa.