Martina, 15 anni, è scomparsa a Udine: ricerche in corso

Non si hanno più notizie da venerdì sera di Martina, 15 anni, residente a Grions di Povoletto. La ragazza è stata vista per l’ultima volta alle 23 di venerdì 11 settembre all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, dal quale si sarebbe allontanata volontariamente.

La denuncia di scomparsa è stata formalizzata il giorno successivo dalla madre e le forze dell’ordine hanno avviato le ricerche e gli accertamenti per ricostruire gli spostamenti della quindicenne dopo l’uscita dall’ospedale.

Al momento della scomparsa Martina indossava una felpa rosa con zip e cappuccio, una maglietta nera, pantaloni tipo tuta azzurro-grigi e scarpe Nike nere. Non avrebbe con sé il telefono cellulare.

Sui social è stato lanciato un appello per favorire il ritrovamento della ragazza ed è stato aperto il profilo Instagram @ritroviamo.martina, attraverso il quale vengono diffuse le informazioni utili alle ricerche.

Chiunque abbia visto Martina, sappia dove si trova o disponga di elementi utili a rintracciarla è invitato a contattare le forze dell’ordine al numero unico di emergenza 112. La famiglia chiede inoltre di condividere il più possibile l’appello, nella speranza che possa raggiungere qualcuno che abbia visto la ragazza o possa fornire indicazioni utili al suo ritrovamento.