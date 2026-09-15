Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di mercoledì 16 settembre

Secondo le previsioni meteo, in Friuli Venezia Giulia la giornata di mercoledì 16 settembre inizierà con cielo in prevalenza poco nuvoloso. Nel pomeriggio la nuvolosità sarà variabile, con maggiori schiarite nel Tarvisiano e nella zona di Trieste. In serata il cielo tenderà a coprirsi, con possibili piogge sparse e qualche temporale a partire dalle zone occidentali.

Nella notte verso giovedì sono previste piogge sparse e locali temporali. Le temperature minime saranno comprese tra 13 e 16 gradi in pianura e tra 17 e 20 gradi sulla costa, mentre le massime oscilleranno tra 24 e 27 gradi sia in pianura sia lungo la costa. A 2.000 metri la temperatura media sarà di 11 gradi, a 1.000 metri di 16 gradi.