La Barcolana torna nell’Alto Friuli e per un weekend porta il suo spirito dal mare al lago. Sabato 3 e domenica 4 ottobre il Lago dei Tre Comuni ospiterà la seconda edizione di Barcolana Lake Up, una due giorni che metterà insieme sport, natura e divertimento con canoa, kayak, kayak polo, Modelvela, parapendio, escursioni e musica.

Dopo il debutto del 2025, l’appuntamento torna a unire Barcolana, istituzioni, associazioni sportive e realtà locali attorno al messaggio “Be Barcolana”: esserci, partecipare e condividere attraverso lo sport la passione per l’acqua.

“Siamo tornati sul Lago dei Tre Comuni perché qui, un anno fa, Barcolana ha trovato una comunità che ha saputo accoglierla e farla propria“, ha spiegato Mitja Gialuz, presidente della Società Velica di Barcola e Grignano. “Lake Up racconta perfettamente ciò che vogliamo essere: una comunità aperta e inclusiva, capace di unire il Friuli Venezia Giulia attraverso lo sport e la passione per l’acqua”.

Canoa, kayak e parapendio

Sabato 3 ottobre si parte con le escursioni in canoa e kayak, accompagnate dai maestri della Scuola Kayak & Rafting Friuli e dalle guide naturalistiche. L’obiettivo è scoprire il lago e il territorio direttamente dall’acqua. Lo spettacolo si sposterà anche in cielo con le attività di parapendio curate da Volo Libero Friuli e con “Acropazzie”, che porterà sopra il lago le evoluzioni degli atleti del volo libero.

Sempre sabato sarà protagonista anche la Modelvela, con un Open Day promosso dall’Associazione Italiana Modelvela e da ASD Nautilago. Le imbarcazioni radiocomandate, lunghe fino a due metri, permetteranno al pubblico di conoscere più da vicino la disciplina. Alle 17 spazio alla musica con il concerto di Doro Gjat.

Domenica 4 ottobre tornano canoa, kayak e parapendio, mentre il programma sull’acqua si arricchisce con il kayak polo, con le partite sul campo allestito davanti al camping. Alle 14 sarà la volta della Barcolana Modelvela, con le imbarcazioni radiocomandate impegnate in una sfida con partenza in linea e percorso a bastone. Dalle 14 alle 18 il pomeriggio sarà accompagnato dal DJ set di Gravy Deejay, con una pausa alle 16.30 per le premiazioni. A chiudere il programma sarà il pasta party.

Il lago da vivere in ogni stagione

Barcolana Lake Up nasce anche con l’obiettivo di valorizzare il Lago dei Tre Comuni e l’Alto Friuli attraverso gli sport outdoor e le attività legate all’acqua, dando continuità a un progetto che punta a far conoscere il territorio anche oltre la tradizionale stagione estiva.

“Una manifestazione nata dal mare approda nel cuore dell’Alto Friuli, portando sul Lago dei Tre Comuni gli stessi valori di partecipazione, sport e comunità che contraddistinguono la regata più grande del mondo”, ha detto l’assessore regionale alle Attività produttive e Turismo Sergio Emidio Bini, indicando nell’iniziativa un esempio della possibilità di valorizzare le diverse identità del Friuli Venezia Giulia all’interno di una proposta turistica comune.

Per Matteo Michielon, vicepresidente dell’Associazione Nautilago, il ritorno della manifestazione per il secondo anno consecutivo dimostra che l’esperienza avviata nel 2025 può trasformarsi in un appuntamento destinato a crescere. “L’anno scorso era una nuova sfida; quest’anno comincia già a sembrare una bella tradizione”, ha commentato.

Una festa anche per il territorio

Barcolana Lake Up fa parte del calendario diffuso di Barcolana58 Presented by Generali, in programma dal 2 all’11 ottobre. Nello stesso primo fine settimana saranno protagoniste anche Grado, con la Barcolana Grado SUP Experience, e Lignano Pineta, con Barcolana Beach Sprint.

“Barcolana porta sul nostro lago molto più di un grande evento sportivo: porta un modo di vivere e raccontare il territorio attraverso l’acqua, lo sport, l’ambiente e la partecipazione“, ha sottolineato la sindaca di Trasaghis Stefania Pisu, evidenziando la volontà di rafforzare il percorso avviato lo scorso anno.

Anche Cavazzo Carnico partecipa al progetto. “Il nostro splendido specchio d’acqua si conferma lo scenario ideale ad ospitare manifestazioni che fondono sport, valorizzazione del territorio e passione per la vela”, ha detto l’assessore allo Sport Massimo Di Doi.

Barcolana Lake Up è realizzata con il patrocinio delle Comunità di montagna del Gemonese e della Carnia e dei Comuni di Cavazzo Carnico, Bordano e Trasaghis, in collaborazione con ASD Nautilago, Scuola Kayak & Rafting Friuli, Associazione Italiana Modelvela, Volo Libero Friuli e Sportland, con il supporto di PromoTurismoFVG.

A completare l’iniziativa ci sarà Mega Intersport, che metterà a disposizione voucher sconto per gli iscritti e gift card destinate ad alcuni dei protagonisti delle competizioni.