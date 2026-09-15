“Che Dio vi punisca”: a Tolmezzo il cartello contro i cani fa discutere

Un cartello dai toni molto forti e sopra le righe contro gli amici a quattro zampe è stato trovato in un sentiero a ridosso della pista ciclabile di Tolmezzo. La foto del cartello, pubblicata sui social nella mattinata di domenica 13 settembre da una utente, ha acceso un dibattito online. Il tema? Le deiezioni canine.

Sul cartello, infatti, si legge: “Maledetti demoni cagatori, che dio vi punisca”. Gli autori, al momento ignoti, hanno realizzato il cartello rivolgendosi ai cani che avrebbero avuto la colpa di espletare i propri bisogni lungo quel sentiero.

L’utente, nella segnalazione, spiega quanto sia assurdo prendersela con gli animali a causa dell’inciviltà dei proprietari: “Io capisco che ci sono molte persone incivili che non raccolgono i bisogni fatti del proprio cane e non li giustifico affatto, anzi – ha scritto -. Ma non ho mai visto comparire un cartello per l’inciviltà dei rifiuti lasciati nei prati, lungo le strade, sul fiume e chi più ne ha più ne metta”.

La discussione sui social

La pubblicazione della foto ha acceso una discussione tra gli utenti. Da una parte c’è chi ha condiviso la protesta contro le deiezioni canine lasciate lungo i percorsi, sottolineando i problemi che possono creare a chi cammina, ai bambini, alle persone con disabilità o a chi si occupa della manutenzione delle aree verdi.

Dall’altra, alcuni hanno criticato soprattutto i toni utilizzati nel cartello, ritenendoli eccessivi e sostenendo che il problema avrebbe potuto essere affrontato in modo più civile. Altri ancora hanno allargato il confronto al tema più generale dell’inciviltà, dai bisogni dei cani ai rifiuti abbandonati, sostenendo che entrambe le situazioni rappresentino un problema di rispetto degli spazi comuni.