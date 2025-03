In Friuli Venezia Giulia torna l’appuntamento con i treni storici.

Il 2025 è un anno particolarmente ricco di richieste per quanto riguarda i treni storici in Friuli Venezia Giulia: su 52 domande da parte dei Comuni, la Regione ne riesce a soddisfare ben 40, articolando un programma denso che fa perno su GO!2025, grazie alla collaborazione di Trenitalia e con il gruppo Ferrovie dello Stato. Lo ha annunciato al termine della seduta di Giunta odierna l’assessore alle Infrastrutture e Territorio Cristina Amirante.

“Con il lavoro congiunto con PromoTurismFVG – ha rilevato l’assessore – riusciremo a dare la massima diffusione ai treni storici, che registrano quasi sempre il tutto esaurito e che prenderanno avvio domenica 6 aprile con il Treno degli Alpini in partenza da Treviso e arrivo a Gemona del Friuli, per concludersi lunedì 8 dicembre con il Treno dei presepi e dei mercatini di Natale da Gemona del Friuli con destinazione Sacile”. Undici i convogli storici collegati a “Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025”, con origine o destinazione da Gorizia o limitrofi.

“Si tratta in generale di uno strumento importante – così Amirante -: i treni d’epoca valorizzano e promuovono la bontà del trasporto ferroviario come soluzione di mobilità e fanno conoscere i tanti patrimoni naturalistici, storici, architettonici, culturali, enogastronomici, delle produzioni tipiche e dell’artigianato che connotano la Regione Friuli Venezia Giulia“.

Nel 2024 erano stati realizzati 28 treni, registrando il migliore risultato di sempre in termini di passeggeri complessivamente trasportati (11.118 contro i 9.778 del 2023 con un +13 per cento nonostante 4 treni in meno rispetto al 2023) e con una percentuale media di riempimento dei treni di assoluto rilievo, pari all’85 per cento.