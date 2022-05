Treni fermi e disagi sulla Udine-Cervignano, danneggiato un passaggio a livello

Mattinata difficile per la tratta Udine-Cervignano.

Mattinata di passione sulla linea ferroviaria Udine – Cervignano, treni fermi e disagi a causa del danneggiamento di un passaggio a livello nei pressi di Palmanova.

Dalla prima mattina il treno 3528 per Udine e il treno 16607 per Trieste hanno viaggiato con pesanti ritardi. Il treno 16609 è stato deviato via Gorizia da Udine come treno 17321. Alcuni treni invece sono stati soppressi e sostituiti con un servizio di autobus. Dopo i disagi la situazione sta pian piano tornando alla normalità.

(Visited 287 times, 287 visits today)