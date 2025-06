Un nuovo treno sulla Trieste-Udine: inaugurato il nuovo Rock

E’ stato inaugurato oggi a Trieste un il nuovo treno “Rock” che da domani sarà attivo il sistema di pagamento contactless sulla linea Trieste-Udine

“La Regione è orgogliosa di vedere entrare in servizio un ulteriore treno della serie ‘Rock’ e di avviare il nuovo servizio di pagamento Tap&Tap, che sarà attivo da domani sulla linea Trieste-Udine, sia via Gorizia sia via Cervignano. Un sistema innovativo che si caratterizza per l’estrema facilità di utilizzo: prima di salire sul treno si appoggia la propria carta di credito sull’apposito lettore contactless alle validatrici in stazione (tap in) e si ripete lo stesso gesto quando si arriva a destinazione (tap out). Il sistema calcolerà quindi la tariffa più favorevole al viaggiatore, che non avrà più la necessità di acquistare il biglietto alle biglietterie”. Lo ha confermato l’assessore regionale alle Infrastrutture Cristina Amirante, che questa mattina a Trieste ha partecipato all’inaugurazione del nuovo treno, assieme al direttore regionale di Trenitalia per il Friuli Venezia Giulia Elisa Nannetti.

“Un’innovazione che sarà sicuramente molto apprezzata sia dai turisti sia da tutti i nostri corregionali che usano il treno senza avere un abbonamento, favorendo così ulteriormente il ricorso al trasporto pubblico regionale su rotaia”, ha aggiunto Amirante.

Il servizio

Il servizio Tap&Tap non prevede commissioni a carico del viaggiatore e consente di acquistare con la stessa carta il biglietto per un solo passeggero adulto; in fase di controllo a bordo è sufficiente comunicare gli ultimi 4 numeri della carta di pagamento utilizzata.

Amirante ha sottolineato che “la collaborazione instauratasi tra Regione e Trenitalia, che vede investimenti per centinaia di milioni di euro tra fondi regionali, nazionali e del Pnrr, sta portando frutti concreti e ha già consentito un rilevante ammodernamento della flotta circolante sulla nostra rete ferroviaria con indubbi vantaggi per i viaggiatori e per l’ambiente. Inoltre, c’è grande attenzione anche al potenziamento delle officine presenti sul territorio, che serviranno a manutenere e tenere in perfetta efficienza i treni”.

Tutti i treni veloci regionali circolanti sulla linea Trieste-Venezia via Portogruaro sono effettuati con sette convogli a doppio piano di ultima generazione. Un’operazione di rinnovo prevista dal programma di investimenti complessivi del Contratto di servizio con la Regione, pari a circa 400 milioni di euro, finalizzato a migliorare l’offerta di servizi a favore dei pendolari. Come è stato evidenziato da Nannetti, le consegne proseguiranno nel corso di quest’anno e nel 2026 per un totale di 11 treni ibridi monopiano e 14 a doppio piano. I treni monopiano potranno trasportare fino a 12 biciclette, mentre quelli a doppio piano avranno 18 postazioni. Inoltre, per agevolare i numerosi croceristi che sbarcano a Trieste, sono state predisposte spaziose bagagliere per le valigie più voluminose.