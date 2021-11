In Fvg massima attenzione per la truffa sui social.

Tutto comincia da un messaggio, apparentemente inviato da un amico. “Sei tu nel video?” si legge, con la scritta seguita da un emoticon che riporta una risata o un’aria preoccupata. Ma cliccandoci sopra, si apre un virus che attacca il dispositivo.

È tornata in auge di recente una truffa informatica già perpetrata alcuni mesi fa. Il link contenuto non porta ad alcun video, ma a un sito truffaldino. Le password di chi ci clicca sopra sono così in pericolo e la cosa non finisce qua: il messaggio fraudolento viene inviato a tutti i propri contatti social. Innescando un circolo vizioso.

Cosa fare se cliccate sul video.

Se avete seguito il link la frittata è fatta, ma si può rimediare. Bisogna accedere a Facebook da un altro dispositivo, non infettato, entrare nel proprio account e cambiare la password. Poi, tornare sullo smartphone o pc interessato dalla truffa e lanciare una scansione antivirus. Questa è la “extrema ratio”, ma ovviamente è necessario prestare attenzione a quanto si riceve sul dispositivo: è la prima regola “salvavita”.

(Visited 434 times, 488 visits today)