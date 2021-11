Il lutto per la scomparsa in incidente di Mirco Mattara.

L’ennesima tragedia sulle strade del Friuli lascia nel cordoglio due comunità. E, soprattutto, scuote il mondo del volontariato. Lutto in Friuli per la morte di Mirco Mattara, 39 anni, deceduto ieri sera in un incidente mentre era in sella alla sua moto.

Il sinistro fatale accaduto a Coderno ha spezzato la vita di un giovane uomo che lavorava come meccanico, ma che era anche un volontario attivo in vari ambiti. Nonostante fosse residente a Flaibano, le amicizie e gli interessi principali di Mirco gravitavano a Coseano, in particolare a Barazzetto.

In prima linea per Barazzetto.

“Era ben inserito in questa comunità – ricorda il sindaco David Asquini – ed era un componente attivo dell’associazione di volontari che organizza le iniziative in paese, dall’albero di Natale alle altre feste”. Il primo cittadino conosceva, sebbene in modo non approfondito, il meccanico deceduto: “C’era stima reciproca, era un bravo ragazzo che si impegnava. A nome mio e dell’amministrazione – conclude Asquini – le condoglianze alla famiglia per questo lutto così triste”. Un messaggio di vicinanza ai familiari arriva anche da Alessandro Pandolfo, sindaco di Flaibano. Il 39enne faceva parte anche del gruppo degli Scampanotadors Furlans e amava i motori.

Mirco Mattara lascia nel dolore la mamma Rita e il fratello Luigi. Nel 2004 un altro fratello, Livio, era morto anche lui in un incidente stradale a Udine. Ancora da fissare la data del funerale.

