Valter Pezzarini lascia la presidenza dopo 3 mandati.

Sarà a Bruxelles – dove il 18 e 19 marzo guiderà una delegazione ospite dell’europarlamentare Elena Lizzi – l’ultimo impegno ufficiale di Valter Pezzarini come presidente del Comitato regionale Pro Loco del Friuli Venezia Giulia. Scade infatti il suo terzo mandato e nell’assemblea di sabato 23 marzo a Codroipo, le Pro Loco eleggeranno il suo successore. Pezzarini conclude il suo incarico come presidente regionale, iniziato nel 2012, ma non il suo impegno a favore del mondo delle Pro Loco. “Rimarrò a disposizione del nuovo presidente e del nuovo consiglio nel caso abbiano bisogno della mia esperienza, ma senza ruoli ufficiali. Lascio infatti un’organizzazione che, in questi 12 anni, è cresciuta ed è diventata solida e che quindi può camminare sulle sue gambe anche con nuovi volti alla sua guida, i quali è giusto facciano le loro scelte. Come mi piace ricordare sempre: le persone passano, le Pro Loco restano”.

Cosa porterà con sè della sua esperienza da presidente è presto detto: “La passione e il piacere di fare che i volontari delle nostre Pro Loco mettono in campo per il bene delle proprie comunità e dei propri territori. E tutto questo nonostante le sfide che stiamo vivendo: oltre alla fase acuta della pandemia, che abbiamo superato con grande prova di unità, ci sono la crisi del volontariato, con difficoltà a coinvolgere nuove leve, e l’eccessiva burocratizzazione. Ma come abbiamo ricordato nelle recenti celebrazioni per il 40mo anniversario del Comitato regionale, siamo un mondo che valorizza il passato, vive il presente ma guarda anche al futuro, senza piangersi addosso”.

Pezzarini ricorda anche alcuni dei traguardi raggiunti nei suoi tre mandati. “La crescita delle manifestazioni Sapori Pro Loco e Presepi Fvg – sottolinea – insieme all’attenzione per formazione e informazione delle Pro Loco tramite il Comitato regionale e la collaborazione con l’Unpli nazionale. Preziosa la sinergia con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, che ci sostiene con convinzione, e con il resto del Terzo settore. Come presidente ho potuto incontrare tante donne e uomini del nostro Friuli Venezia Giulia, instaurando importanti rapporti e confronti: porterò il loro ricordo con me”.

Ora l’ultimo impegno. “Grazie all’invito dell’onorevole Lizzi – conclude il presidente Pezzarini – saremo a Bruxelles per conoscere da vicino l’Europarlamento e allo stesso tempo far conoscere agli europarlamentari italiani la nostra realtà. Poi sarà tempo di assemblea ed elezioni per le nostre Pro Loco, che avrò modo di salutare a Codroipo”.