Il bilancio del bonus 110% in Fvg.

E’ ormai arrivato al termine il bonus al 110% e, a fine attività, il bilancio in Italia è di quasi 360mila cantieri, con 62,5 miliardi di investimenti ammessi in detrazione.

Ma qual è il risultato (quasi) definitivo dei due anni di Superbonus in Fvg? Stando ai dati pubblicati dall’Enea al 31 dicembre scorso, nella nostra regione i lavori hanno riguardato poco più di 9.500 cantieri (9.507 per la precisione) per un totale di 1,32 miliardi di euro ammessi a detrazione mentre ammontano a 1,035 milioni gli investimenti a detrazione per lavori conclusi, pari a oltre il 79 per cento.

La maggior parte degli interventi ha riguardato gli edifici unifamiliari, con quasi 6.200 asseverazioni per un totale di investimenti di oltre 633 milioni di cui 528mila conclusi (ossia l’83 per cento). Più ridotto il numero di condomini che hanno attivato il 110%: sono stati 777, per 477 milioni di investimenti ammessi a detrazione e 340 milioni di euro di interventi realizzati (poco più del 71 per cento). La spesa media è stata di 614 mila euro per i condomini e di 103 mila per la case unifamiliari. Al report, mancano i dati delle persone che hanno fatto la corsa a dicembre per rientrare nel Superbonus prima della riduzione apportata dal Governo perché l’Enea registra solo gli interventi che hanno raggiunto la prima asseverazione al 30 per cento.

A livello nazionale, il Fvg si piazza 13esimo su 20 regioni per quanto riguarda il numero di cantieri che hanno usufruito del bonus: la prima è la Lombardia (con oltre 56mila interventi), l’ultima è la Valle d’Aosta con 820 cantieri.