Al via il grande esodo estivo, sabato da bollino nero sulle autostrade: attesi 182 mila transiti

Si apre il fine settimana più delicato sulle autostrade del Nordest. Sabato 25 luglio sarà infatti il primo dei cinque giorni da bollino nero previsti durante la stagione estiva sulla rete di Autostrade Alto Adriatico. Nell’arco delle 24 ore sono attesi circa 182 mila transiti, con possibili rallentamenti e code soprattutto lungo la A4 Venezia-Trieste.



Le maggiori criticità potrebbero verificarsi in direzione Trieste, in prossimità degli svincoli utilizzati per raggiungere le località balneari, sia al mattino sia nel pomeriggio. Dal primo pomeriggio è inoltre previsto un aumento dei flussi in uscita alla barriera di Trieste-Lisert.



Traffico intenso anche in direzione Venezia, sempre in corrispondenza dei cosiddetti “caselli di mare”, mentre sulla A34 Villesse-Gorizia potranno formarsi rallentamenti nel pomeriggio all’uscita della barriera di Villesse verso Gorizia.

Trieste-Lisert sorvegliata speciale

Particolare attenzione sarà riservata alla barriera del Lisert, già interessata da un incremento dei transiti a causa delle limitazioni presenti sulla superstrada slovena H4. La carreggiata in direzione nord, tra Vertoiba e Razdrto, resterà chiusa per lavori fino a novembre. Soltanto i veicoli con peso inferiore alle 3,5 tonnellate possono utilizzare il percorso alternativo lungo la strada statale 444.



Tra il 6 e il 21 luglio, alla barriera di Trieste-Lisert sono stati registrati quasi 43 mila mezzi in più rispetto allo stesso periodo del 2025, con una crescita media vicina ai 3 mila veicoli al giorno. Circa la metà dell’aumento riguarda i mezzi leggeri, saliti del 9,4%. Sulla base dei primi dati e dell’andamento degli anni precedenti, nella sola giornata di sabato potrebbero transitare al Lisert circa 24 mila veicoli.

Le misure per contenere le code

Per limitare i disagi, Autostrade Alto Adriatico ha previsto il rafforzamento del personale presente sul piazzale della barriera, con l’obiettivo di velocizzare le operazioni di pagamento. Tutte le piste saranno abilitate ai pagamenti contactless e verrà ottimizzata la distribuzione tra corsie manuali e Telepass.



In collaborazione con la Polizia stradale potranno inoltre essere impiegate delle safety car. Qualora la coda in uscita al Lisert raggiungesse una lunghezza di circa tre chilometri, i veicoli leggeri potranno essere deviati lungo la A34 Villesse-Gorizia.



Durante ciascuna giornata di grande esodo saranno impegnati lungo l’intera rete circa 300 operatori, tra esattori, assistenti all’utenza, addetti al call center, ausiliari della viabilità, tecnici e squadre per la manutenzione d’urgenza. Il dispositivo coinvolgerà anche Polizia stradale, sanitari, vigili del fuoco e centri di soccorso meccanico.

Quasi 17 mila uscite previste a Latisana

Sabato sono attesi quasi 17 mila veicoli in uscita al casello di Latisana, uno dei principali accessi alle località balneari friulane. Le previsioni indicano inoltre circa 11 mila uscite alla barriera di Cordignano e più di 9 mila a San Donà di Piave.



La giornata di domenica 26 luglio sarà invece da bollino rosso. Possibili code e rallentamenti sono previsti sulla A4 in entrambe le direzioni, soprattutto vicino agli svincoli per il mare. Al mattino il traffico potrà intensificarsi anche in ingresso al Lisert verso Venezia.



Circolazione sostenuta per tutta la giornata sulla A28 Portogruaro-Conegliano in direzione Portogruaro, con possibili code all’uscita dello svincolo. Sono previsti circa 20 mila ingressi al Lisert e 14 mila entrate al casello di Latisana per i primi rientri dalle vacanze. Per agevolare la circolazione, i mezzi pesanti non potranno viaggiare dalle 8 alle 16 di sabato 25 luglio e dalle 7 alle 22 di domenica 26 luglio.