Vigili del Fuoco e Guardia Costiera ausiliaria. Il Conapo chiede l’intervento del Ministro

“Il Conapo ha chiesto nei giorni scorsi al Ministro dell’Interno Piantedosi di intervenire a tutela dei Vigili del Fuoco per nulla considerati dalla Legge regionale del Friuli Venezia Giulia che ha istituito in Regione la Guardia Costiera ausiliaria”. Così dichiara il segretario regionale FVG Conapo, sindacato autonomo Vigili del Fuoco, Damjan Nacini.

Il Consiglio regionale FVG ha, di recente, promosso l’istituzione della Guardia Costiera ausiliaria indicando le funzioni e rimarcando il ruolo del Corpo dello Stato della Guardia Costiera. “I Vigili del Fuoco -continua Nacini- non sono per nulla stati considerati dalla Legge regionale che si spinge ad attribuire alla Guardia Costiera ausiliaria, oltre ai servizi di assistenza, salvataggio e recupero di persone o beni in pericolo anche interventi in operazioni di soccorso su terraferma senza mai, si ripete, considerare il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco”.

“Siamo veramente dispiaciuti -conclude Nacini- che la Regione FVG continui a promulgare leggi non considerando nella dovuta maniera il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e siamo speranzosi che il Ministro dell’Interno Piantedosi e il Sottosegretario di Stato Prisco intervengano tempestivamente in favore dei Vigili del Fuoco dello Stato e delle funzioni ed attività a loro attribuite in forza di leggi dello Stato per garantire il soccorso tecnico urgente ai cittadini”.