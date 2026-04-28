Sventata una truffa del finto carabiniere.

Ha mantenuto lucidità e sangue freddo, riuscendo a sventare un raggiro che avrebbe potuto costarle caro. Protagonista della vicenda una pensionata 82enne di Pordenone che, nella giornata di venerdì 24 aprile 2026, si è accorta del tentativo di truffa, permettendo ai Carabinieri di intervenire e arrestare due giovani, un uomo e una donna, poco più che ventenni.

La telefonata sospetta e il piano dei truffatori

Tutto è iniziato attorno alle 16, quando la donna ha ricevuto una chiamata sul telefono fisso da parte di un sedicente carabiniere. L’uomo le ha raccontato che l’auto del marito marito era stata avvistata durante un furto in una gioielleria e che, per evitare conseguenze giudiziarie, sarebbe stato necessario controllare tutti i gioielli presenti in casa.

Secondo il copione, di lì a poco sarebbe passato un militare dell’Arma per ritirare i monili e procedere con le verifiche necessarie a scagionare il marito. La vittima, però, siccome il marito era ricoverato in ospedale e la loro auto era ferma in cortile da giorni, ha capito che si trattava di una truffa e, con la complicità del figlio presente in casa, ha allertato il Numero Unico per le Emergenze 112, informando i Carabinieri.

L’intervento dei veri carabinieri e l’arresto.

Questo tempismo è stato provvidenziale, perché ha messo in moto la macchina operativa dei Carabinieri, che si sono posizionati nei pressi dell’abitazione della vittima, dove verso le ore 16:30 hanno intercettato e bloccato la Fiat 500 X, noleggiata a Caserta, con a bordo i finti “Carabinieri” – un uomo ed una donna poco più che ventenni.

I due, entrambi di origine campana, disoccupati e già segnalati alle forze dell’ordine, sono stati arrestati in flagranza di reato con l’accusa di tentata truffa aggravata in concorso.

Al termine delle operazioni, sono stati condotti rispettivamente nel carcere di Pordenone e in quello di Trieste, nella sezione femminile. Le indagini proseguono per verificare eventuali collegamenti con altri episodi simili avvenuti sul territorio.