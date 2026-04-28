Dalle aule al mare, le scienze si imparano in barca a vela: 121 studenti friulani a bordo

Il mare diventa un’aula a cielo aperto per 121 studenti di tre istituti superiori della regione, protagonisti della quinta edizione del progetto “Le scienze della vela”. L’iniziativa, curata dall’Università di Udine, propone un laboratorio teorico-pratico che trasforma le nozioni di biologia, fisica, informatica e matematica in strumenti concreti per la navigazione.

Gli istituti coinvolti e il calendario delle uscite

Il percorso didattico vede la partecipazione delle classi quarte e dei rispettivi docenti di tre poli scolastici del territorio. L’istituto “Buonarroti” di Monfalcone e l’istituto “Bassa friulana” di Cervignano del Friuli partecipano con 27 studenti ciascuno, mentre il contingente più numeroso arriva dall’istituto “Malignani” di Udine con 67 allievi.

Il calendario delle uscite in mare prevede quattro giornate: mercoledì 29 aprile, dalle 9.30 alle 13, l’istituto “Buonarroti” di Monfalcone; giovedì 30 aprile, dalle 9.30 alle 13, l’istituto “Bassa friulana” di Cervignano; lunedì 4 maggio, dalle 9.30 alle 13 e dalle 13.30 alle 17, e martedì 12 maggio dalle 9.30 alle 13, l’istituto “Malignani” di Udine.

La parola al coordinatore Lorenzo Freddi

Il senso dell’iniziativa risiede nel superamento della semplice nozione tecnica, integrando la pratica alle scienze pure. “Obiettivo del progetto – spiega il coordinatore delle “Scienze della vela”, Lorenzo Freddi – è sottolineare il ruolo delle scienze, come matematica, fisica, informatica e biologia, in un mondo sempre più pervaso dalla tecnologia”.

“La scienza, infatti, non solo è alla base dello sviluppo tecnologico, ma è anche indispensabile per usare la tecnologia in modo intelligente. Sono infatti le scienze a fornire la comprensione dei fenomeni e delle loro dinamiche. Solo attraverso di esse – sottolinea infine Freddi – la tecnologia può essere utilizzata comprendendone il funzionamento e favorendone il progresso“.

Collaborazioni istituzionali e mezzi nautici

Il progetto si avvale di una rete di cooperazione che include la “XIII zona” della Federazione italiana vela (Fiv) e la Svoc di Monfalcone, con il coordinamento tecnico dell’ufficiale di regata Dario Motz. Gli studenti hanno la possibilità di salire a bordo della “William B”, la barca laboratorio multidisciplinare Uniud Sailing Lab dell’Ateneo ormeggiata stabilmente a Monfalcone. Oltre a questa, vengono impiegate unità messe a disposizione dalla Fiv, dai soci della Svoc e dai circoli velici limitrofi, come la Lega Navale e la Canottieri Timavo.

Il team accademico e il Piano lauree scientifiche

Dietro la realizzazione di questo laboratorio multidisciplinare opera un team di docenti universitari composto dal coordinatore Lorenzo Freddi insieme a Francesco Boscutti, Marina Cobal, Ivan Scagnetto e Francesco Trevisan. L’iniziativa è inserita nel solco del Piano lauree scientifiche Matematica, coordinato da Giovanna D’Agostino e Stefano Urbinati per conto del Dipartimento di Scienze matematiche, informatiche e fisiche dell’Università di Udine, confermando l’impegno dell’Ateneo nel rendere le materie scientifiche vive e applicate al territorio.