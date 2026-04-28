Al parco Ardito Desio di Udine ritorna Metti il Turbo 12x1h.

Torna al Parco Ardito Desio di Udine uno degli appuntamenti più attesi della primavera friulana. Il 23 maggio 2026, l’ASD Madracs Udine darà il via a una delle giornate più coinvolgenti dell’anno con la 9ª edizione di Metti il Turbo 12x1h: dodici ore consecutive di staffetta non competitiva, musica, colori e divertimento, con un obiettivo di solidarietà — sostenere concretamente il futuro della prima squadra friulana di hockey in carrozzina elettrica.



L’evento è aperto a tutti — nessun requisito atletico, nessuna esperienza necessaria. Che si corra, cammini o ci si goda il percorso a modo proprio, Metti il Turbo è una festa prima ancora che una corsa.

Una giornata di sport, musica e colori

Dalle 8:00, il parco si trasformerà in un centro di energia e divertimento: musica dal vivo, spettacoli, esibizioni di gruppi folkloristici e partite di hockey in carrozzina si alterneranno per tutta la giornata, insieme al chiosco gastronomico pronto a rifornire di energie grandi e piccini. Il momento più atteso della giornata arriverà alle 18:00 con la Color Run: un’ora di corsa o camminata immersi in una pioggia di polvere arcobaleno. Un finale esplosivo per chiudere in bellezza una giornata indimenticabile.



Ma dietro la festa c’è qualcosa che vale ancora di più. Ogni euro raccolto — 10€ per atleta, interamente devoluti — va direttamente all’ASD Madracs Udine, prima squadra friulana di hockey in carrozzina elettrica, che offre a persone con disabilità fisiche anche gravi la possibilità di praticare sport agonistico ad alto livello. Partecipare a Metti il Turbo non è solo divertirsi: è scegliere di fare qualcosa di concreto per chi quello sport lo vive ogni giorno.

Metti il turbo, il programma dell’evento.



La staffetta 12X1H

Il cuore di Metti il Turbo è la staffetta non competitiva che si svolge dalle 8:00 alle 20:00: ogni squadra è composta da 12 partecipanti, ciascuno dei quali corre — o cammina — per un’ora intera, passando poi il testimone al compagno successivo. Non è una gara di velocità: non esistono classifiche, non esistono requisiti atletici. L’unica regola è esserci e dare il proprio contributo alla squadra.



La quota di partecipazione di 10€ per atleta viene interamente devoluta all’ASD Madracs Udine.



Le iscrizioni per le squadre sono aperte fino al 10 maggio 2026, con la possibilità di modificare nominativi e slot orari fino al 15 maggio 2026. Tutte le iscrizioni avvengono esclusivamente online su www.mettiilturbo.it

La color run.

Dalle 18:00 alle 19:00 il Parco Ardito Desio si tinge di tutti i colori dell’arcobaleno con la Color Run, il momento più spettacolare della giornata. Aperta a tutti — con iscrizione fino alle ore 15:00 del 23 maggio, giorno stesso della manifestazione — è un’ora di corsa o camminata immersi in una pioggia di polvere colorata. Nessuna esperienza richiesta, nessun obiettivo da raggiungere: solo divertimento puro e qualche macchia di colore da portare a casa come ricordo.



La quota di partecipazione di 10€ per atleta viene interamente devoluta all’ASD Madracs Udine.

Il villaggio.

Il Villaggio è l’anima di Metti il Turbo: uno spazio aperto a tutti, a ingresso libero, pensato per chi vuole vivere la giornata anche senza essere iscritto alla staffetta o alla Color Run. Musica dal vivo, spettacoli, esibizioni di gruppi folkloristici e partite di hockey in carrozzina elettrica ti aspettano dalle 8:00 alle 20:00 al Parco Ardito Desio. E quando arriva la fame, il nostro chiosco gastronomico è lì per te: un punto di ristoro fornito e accogliente dove ricaricare le energie e goderti la giornata fino all’ultimo momento. Vieni a fare il tifo per la tua squadra, porta la famiglia, porta gli amici — c’è posto per tutti.



Grande novità dell’edizione 2026 è infine la “Peace hour”, un’ora, dalle 10 alle 11 del mattino, in cui il parco Desio sarà teatro di una riflessione su tre temi fondamentali, attorno cui ruota l’intera staffetta di Metti il Turbo: pace, inclusione e sostenibilità. Attraverso il dialogo i Madracs promuoveranno un momento dedicato a questi temi e daranno vita alle “bombe di colore”, iniziativa che vedrà i partecipanti dipingere materiali destinati al ciclo dei rifiuti, che in questo modo saranno trasformati in piccole opere artistiche di sensibilizzazione.

Le dichiarazioni.

“Arrivare alla nona edizione non è scontato, e ogni anno ci ricorda quanto questo evento sia qualcosa di speciale — non solo per noi, ma per tutte le persone che scelgono di esserci. Il nostro obiettivo è sempre lo stesso: costruire una giornata magica in cui sport, inclusione e divertimento si mescolino davvero, e in cui ogni partecipante senta di aver fatto qualcosa che vale”, afferma Benedetta De Cecco, capitano dell’ASD Madracs Udine ed Event Manager di Metti il Turbo.



Così il vicesindaco Alessandro Venanzi: “Questa iniziativa ha il merito di tenere insieme tre aspetti fondamentali nella vita di una città: lo sport, l’accessibilità e la socialità negli spazi all’aperto. Ogni anno i Madracs riescono a trasformare la staffetta in un momento capace di coinvolgere tante persone e di far vivere il Parco Ardito Desio come luogo di incontro, partecipazione e inclusione. È proprio attraverso appuntamenti come questo che possiamo continuare a promuovere una riflessione concreta sull’accessibilità, tema centrale per la nostra azione amministrativa. Troppo spesso chi vive una disabilità si confronta con spazi e servizi non pensati davvero per tutti: per questo stiamo lavorando, anche insieme alle realtà economiche e ricettive del territorio, per costruire una città sempre più inclusiva, accogliente e accessibile. Il contributo dei Madracs è prezioso perché ci aiuta a cambiare sguardo, a combattere l’indifferenza con piccoli gesti quotidiani e a cambiare, davvero, le regole del gioco”.



“Ancora una volta i Madracs dimostrano quanto lo sport possa essere uno strumento potente di inclusione, partecipazione e crescita culturale”, sottolinea l’assessora allo sport Chiara Dazzan. “Parliamo di sport ad alto livello, di una delle squadre che meglio rappresentano la città di Udine su scala nazionale, impegnata in Serie A1 di hockey in carrozzina, e siamo fieri di poterla ospitare in una palestra nuova, completamente rinnovata, pensata per gli sport rotellistici e destinata a diventare il fulcro di un nuovo quartiere all’ex caserma Osoppo. Metti il turbo è una grande iniziativa, che riesce a coinvolgere migliaia di persone e trasmette alla città un messaggio importante. Lo sport diventa davvero un diritto per tutti: uno spazio accessibile e inclusivo che abbatte le barriere, contrasta l’indifferenza e fa crescere realmente l’intera comunità”.

Le iscrizioni.

Le iscrizioni per le squadre della 12x1h sono aperte fino al 10 maggio 2026, con la possibilità di modificare nominativi e slot orari fino al 15 maggio 2026. Per la Color Run le iscrizioni resteranno aperte fino alle ore 15:00 del giorno stesso dell’evento. Tutte le iscrizioni avverranno esclusivamente online, al link: https://mettiilturbo.it/iscriviti-ora/.



Per info e iscrizioni – Referente Benedetta De Cecco

Email: [email protected]

Telefono (solo WhatsApp): 331/3769351