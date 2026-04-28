Tutti i colori del rugby a Villa Manin: quasi mille studenti per Tagghiamo la scuola FVG

Successo pieno per la quinta edizione di “Tagghiamo la scuola FVG”, che lunedì 27 aprile 2026 ha animato la suggestiva cornice di Villa Manin. Una giornata baciata dal sole e accompagnata da un’organizzazione impeccabile ha regalato a 958 studenti provenienti da tutta la regione una mattinata all’insegna dello sport, della condivisione e del divertimento all’aria aperta.

Una festa dello sport per le scuole del territorio

L’evento, promosso dall’Asd OverBugLine in collaborazione con la UISP, ha coinvolto alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado e dei primi anni delle superiori. Presenti delegazioni da numerosi comuni del Friuli Venezia Giulia, tra cui Attimis, Basiliano, Codroipo, Latisana, Lignano Sabbiadoro, Spilimbergo e Udine, oltre a ospiti arrivati da Aprilia, in provincia di Latina. Non si è trattato di una competizione, ma di un momento di incontro e crescita, capace di valorizzare il gioco di squadra e il rispetto reciproco.

Il tag rugby a Villa Manin: un gioco senza contatto e inclusivo

Protagonista della giornata è stato il tag rugby, una variante del rugby tradizionale che elimina il contatto fisico e rende il gioco accessibile a tutti. I partecipanti indossano una cintura con due bandierine e, quando un avversario ne strappa una, il giocatore deve fermarsi e passare la palla all’indietro o lateralmente. Sono vietati spinte e contrasti, per garantire sicurezza e inclusione.

Il sostegno del territorio e i partner

A salutare studenti e insegnanti è stato il sindaco di Codroipo, Guido Nardini, che ha ringraziato i numerosi partner coinvolti nell’organizzazione. Tra questi l’istituto aeronautico Nobile di Fagagna, presente con simulatori di volo, insieme ad ADMO, AFDS, E.R.P.A.C., Banca 360 FVG, Abaco Viaggi, Drone Rep ed Ecozona Iberian, che ha messo a disposizione acqua fresca gratuita per i partecipanti. Presente anche l’aeroclub di Campoformido, parte attiva dell’iniziativa.

Creatività e sogni: il concorso 2026

Le opere esposte in occasione della manifestazione, sono stati giudicati da un artista (Andrea dalla Costa), dal presidente del comitato territoriale UISP (Paolo Viezzi), dal vice Sindaco di Codroipo (Giacomo Trevisan), dallo scrittore e regista (Dino Persello), dal direttore dell’istituto Nobile (Francesco Missarino) e dal presidente dell’aeroclub Friulano (Francesco Regolin), i quali hanno scelto le opere migliori. Le classi vincitrici del concorso sono: categoria scuola primaria – 4^ A “L. Bevilacqua” di Flaibano; per la secondaria di primo grado – 3^ B “M.L. King” di Sedegliano; per la secondaria di secondo grado – la 2BI “Il Tagliamento” di’ Spilimbergo

Tra le classi vincitrici del concorso, due ragazzi/e (estratti a sorte) effettueranno: Il primo o la prima sorteggiato/a di ogni livello scolastico, un volo in aereo presso l’Aeroclub Friulano di Campoformido e il secondo/a una lezione su di un simulatore di volo presso l’Istituto Nobile di Fagagna, magari sognando le Frecce Tricolori, che durante la manifestazione hanno fatto capolino che le loro evoluzioni.

Musica, energia e prossimi eventi

A rendere ancora più coinvolgente l’atmosfera ci ha pensato DJ Stram di Sedegliano, che con musica e animazione ha accompagnato i momenti della giornata, tra partite e pause, trasformando l’evento in una vera festa dello sport.

L’attività dell’OverBugLine Rugby Codroipo prosegue ora con i prossimi appuntamenti in calendario, a partire dal torneo internazionale Under 14 in programma il 3 maggio a Goricizza, seguito il 2 giugno dal tradizionale torneo “Città di Codroipo” dedicato alle categorie giovanili fino all’Under 12. Un successo che conferma il valore dello sport come strumento educativo e di aggregazione, capace di unire scuole e territori.