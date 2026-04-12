Il vino del Friuli Venezia Giulia si presenta al Vinitaly e guarda ai mercati esteri

l Friuli Venezia Giulia si presenta compatto e competitivo al Vinitaly, confermando la forza di un sistema che punta su qualità, identità e collaborazione tra pubblico e privato per affermarsi sui mercati globali.



Lo spazio espositivo, che si estende su 1.500 metri quadrati, ospita un’importante rappresentanza di ottanta produttori uniti sotto il concept “Io sono Friuli Venezia Giulia – Connessioni d’eccellenza”, un modello che integra vino, cultura e territorio per rafforzare il posizionamento del comparto sui mercati esteri.



A sottolineare il valore della presenza regionale è stato l’assessore alle Risorse agroalimentari Stefano Zannier, che ha accolto il ministro Francesco Lollobrigida allo stand del Friuli Venezia Giulia. “La presenza unitaria a Vinitaly testimonia la forza di un sistema che, grazie alla sinergia tra istituzioni e imprese, valorizza l’identità del Friuli Venezia Giulia e ne consolida la competitività internazionale attraverso un’offerta d’eccellenza coordinata e riconoscibile”.

L’apprezzamento del ministro: “Un modello virtuoso”

Nel corso dell’incontro, il ministro Lollobrigida ha manifestato un vivo apprezzamento per il modello di sviluppo regionale, definendo il Friuli Venezia Giulia una realtà territoriale eccezionale. Secondo l’esponente del Governo, la Regione ha saputo sfruttare con profitto la stabilità amministrativa degli ultimi anni per definire una strategia di lungo periodo, capace di rafforzare l’intero sistema produttivo e di metterlo in condizione di competere con successo a livello mondiale.

Il ministro ha inoltre evidenziato come la presenza qualificata del Friuli Venezia Giulia nei grandi eventi internazionali sia caratterizzata da una qualità sempre crescente e da un maggiore coinvolgimento delle imprese, fattori determinanti per generare sviluppo, lavoro e ricchezza per il territorio.

Tale dinamismo, ha sottolineato Zannier, che ha preso parte subito dopo la visita del ministro alla cerimonia di inaugurazione della fiera vinicola, trova conferma nei dati sull’export regionale e nel successo della collaborazione tra Ersa e PromoTurismoFVG, che continua a valorizzare le eccellenze enologiche regionali in un contesto globale altamente competitivo.