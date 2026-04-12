Latisana invasa dalla folla: grande successo per la Festa di Primavera

Una città animata, colorata e partecipata fin dalle prime ore del mattino: Latisana ha vissuto una giornata di grande richiamo in occasione della Festa di Primavera, che ha trasformato il centro in un vero e proprio punto di incontro tra tradizioni, intrattenimento e valorizzazione del territorio.



La manifestazione ha richiamato una folla delle grandi occasioni, con famiglie, visitatori e curiosi che hanno affollato le vie cittadine, tra stand, iniziative e momenti di aggregazione pensati per tutte le età. L’atmosfera vivace ha accompagnato l’intera giornata, confermando l’evento come uno degli appuntamenti più attesi della stagione.



Tra gli appuntamenti più attesi, grande entusiasmo ha accompagnato l’arrivo del primo treno storico del 2026, partito da Trieste. Accolto da centinaia di persone, il convoglio ha suscitato curiosità e partecipazione, contribuendo a rendere ancora più suggestiva l’atmosfera della manifestazione.

Bordin: “Eventi fondamentali per il territorio”

Nel corso della giornata è intervenuto il presidente del Consiglio regionale, Mauro Bordin, che ha sottolineato il valore della manifestazione per il territorio. “Eventi come la Festa di Primavera rappresentano un momento fondamentale per valorizzare il territorio e rafforzare il senso di comunità” ha dichiarato il presidente del Consiglio regionale, Mauro Bordin. “Vedere una partecipazione così ampia, con tante famiglie e visitatori, è il segno concreto – ha sottolineato – di quanto queste iniziative siano sentite e condivise”.

Bordin ha poi evidenziato anche il valore simbolico del treno storico: “È un elemento importante della nostra storia e delle nostre tradizioni. Il suo arrivo a Latisana non è solo un’attrazione suggestiva, ma anche un’occasione per riscoprire e promuovere il patrimonio culturale e turistico della nostra regione”.

“Le istituzioni – ha concluso il presidente dell’Assemblea Fvg – hanno il dovere di sostenere manifestazioni come questa, che uniscono cultura, turismo ed economia locale. Sono occasioni preziose per far conoscere le eccellenze del Friuli Venezia Giulia e creare opportunità di crescita per le comunità”. All’evento erano presenti anche il consigliere regionale Madalena Spagnolo, il sindaco Lanfranco Sette e altri primi cittadini e amministratori del territorio.