Il giovane Fabio Scarsini apre il Bar da Pierute a Tolmezzo

Grinta e ottimismo non gli mancano, voglia di fare nemmeno: così, a 26 anni, apre un bar a Tolmezzo. “Ci sarà un po’ di sacrificio da fare: siamo giovani, non abbiamo tanta paura”: e con questo Fabio Scarsini liquida il timore del domani.

Fabio ha infatti appena inaugurato il rinato bar della stazione, che ora si chiama Bar da Pierute: “Aprire un locale in questo momento è una sfida – dice, consapevole della congiuntura complessa -. Quel bar esiste da 26 anni, io lo frequentavo quando (non) andavo a scuola – scherza -, e avendoci trascorso molto tempo, avevo un’idea del suo potenziale, innanzitutto perché è vicino alla stazione quindi può attirare una clientela diversificata, sia le persone di passaggio sia quelle che aspettano il treno e vogliono un pranzo veloce. Io gestisco anche la pista di guida sicura a Tolmezzo e un giorno, nella vicina cartoleria, ho incontrato l’allora gestore che voleva cedere l’attività. Mi sono interessato, ho visto i lavori che c’erano da fare e ho deciso di contattare il proprietario per comprare anche i muri; poi ho coinvolto mio padre nella ristrutturazione: abbiamo usato materiali tradizionali, come il legno, in chiave moderna. É stato un bel cammino, molto difficile ma bellissimo, ho personalizzato il bar come piace a me”. Adesso che il bar è aperto, ad occuparsene sarà lui, il suo braccio destro, “la mia morosa Dania Morassi”, e quattro dipendenti che Fabio ha già assunto. Dalla prossima settimana, inoltre, sarà operativa anche la cucina, che offrirà panini, insalatone e due piatti gourmet che varieranno nei giorni. “Le bollette? Un po’ sono spaventato – dice -, ma penso che se le cose si fanno bene, si dà un buon prodotto e si accolgono le persone con sorriso da dietro il banco, si riesca a lavorare”.

Il bar, tra l’altro, fa parte di un progetto più ampio: la famiglia Scarsini gestisce anche il ristorante La Buteghe di Pierute (che ha partecipato pure ad una puntata della trasmissione 4 Ristoranti), e Fabio ha vinto il bando per la gestione dei mulini ad acqua di Illegio: “Per il prossimo anno – racconta -, sto organizzando visite guidate per i turisti e le scolaresche che avranno anche la possibilità di acquistare prodotti tipici locali, fatti da noi con i mulini. Tutto a marchio Pierute”.