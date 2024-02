La sfilata di abiti da sposa e l’iniziativa nel segno della solidarietà.

Sabato 24 febbraio la galleria al primo piano di Città Fiera si trasformerà in una passerella per una sfilata di magnifici abiti da sposa. Venti ragazze indosseranno gli abiti da sogno donati con amore all’Associazione Donne Operate al Seno ODV – Comitato di Udine e messi a disposizione di coloro che non possono permettersi l’acquisto del vestito nuziale.

L’Andos, infatti, si impegna a regalare l’abito da sposa a donne che, pur desiderandolo profondamente, non possono permettersi di realizzare il loro sogno. La sua missione è rendere accessibile a tutte il momento magico del matrimonio, trasformando ogni donna in una sposa raggiante, indipendentemente dalle sue possibilità economiche. L’evento organizzato dall’Andos con il supporto di Città Fiera è volto a promuovere le attività dell’associazione oltre ad essere la cornice per un set fotografico in cui creare il catalogo degli abiti a disposizione delle future spose.

Sabato 24 sarà quindi una mattinata di festa che vede coinvolti in un progetto solidale diverse realtà istituzionali e commerciali e che si aprirà alle ore 11 presso la galleria al primo piano – area viola di Città Fiera con i saluti delle autorità, tra cui il Presidente del Consiglio Regionale Mauro Bordin, il Sindaco di Martignacco Mauro Delendi, il Presidente della Commissione Pari Opportunità di Martignacco William Del Negro, il Sindaco di Pagnacco Laura Sandruvi, l’Assessore Comune di Remanzacco Annarita Durì, l’Assessore del Comune di Povoletto Lisa Rossi, la Coordinatrice Regionale Coldiretti Donne Impresa Fvg Claudia Krainik.

Saranno presenti all’evento anche la Presidente Club Innerwheel Cervignano Palmanova Ottilia Caltabiano, il Presidente Sezione AIL di Udine – Gorizia ODV Giuseppe Gioffrè, il Presidente dell’ UNCI Unione Nazionale Cavalieri d’Italia – Sezione di Udine Carlo Del Vecchio. Seguirà la sfilata a carosello dei venti abiti e lo shooting direttamente in galleria, con l’accompagnamento musicale di Roberto Franzolini.

L’evento ha il patrocinio del Club Innerwheel Cervignano Palmanova, della Sezione AIL di Udine – Gorizia ODV e dell’UNCI Unione Nazionale Cavalieri d’Italia – Sezione di Udine. Città Flora e Rabachin Group contribuiranno agli allestimenti della galleria per renderla romantica e scenografica; lo IAL darà il suo contributo nella parte di hairstyle delle modelle, le ragazze dello IAL di Trieste si occuperanno del make-up assieme alla truccatrice Angelica De Falco, il fotografo Andrea Bressanutti realizzerà tutti gli scatti assieme a Simone Scognamiglio.

Grazie alla collaborazione di Intimissimi, Home Carpet Udine – tappeti, l’artista Mima con i suoi quadri, nel locale adiacente la sede si potranno ammirare degli splendidi abiti del negozio MiraMode di Tricesimo. Al termine seguirà un rinfresco offerto da Piazza Italia e Show Rondò.