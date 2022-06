Adam Strizzolo tra i 30 esperti mondiali scelti da Nvidia.

Aver investito una notevole quantità di tempo e risorse per diventare esperto in soluzioni tecnologiche ed essere una personalità di spicco riconosciuta nel settore con dimostrate competenze tecniche e pratiche con Nvidia Virtual Gpu e le tecnologie correlate, fondamentali per la virtualizzazione grafica. È per questi motivi che Adam Strizzolo, Solution Architect di beanTech, è stato confermato, per il quarto anno consecutivo, tra i 30 esperti mondiali scelti da Nvidia per il “Virtual GPU Community Advisor Program” 2022.

Originario di Mortegliano e residente a Muzzana del Turgnano, dal 2004 in beanTech, per Strizzolo il 2015 segna l’anno di svolta verso una nuova sfida che lo porta a specializzarsi e a certificarsi sull’implementazione di architetture virtuali basate su tecnologia VMware e Nvidia progettandole, come un abito sartoriale, sulla rapida evoluzione delle necessità aziendali. Grazie a esse è possibile creare un numero ragguardevole di postazioni di lavoro, bilanciando l’architettura a seconda della tipologia e necessità delle imprese, pronte per essere operative nell’arco di pochi minuti. Ciò si è rivelato fondamentale a partire dal 2020, come causa-effetto dovuto anche alla pandemia che ha colto molte aziende impreparate.

Dal 2018 l’IT Solution Architect fa parte della nicchia degli esperti mondiali che portano avanti la tecnologia VDI (Virtual Desktop Infrastructure), un sistema che, rispetto alle tradizionali connessioni da remoto, permette un’accelerazione dei processi con prestazioni altamente performanti, sia dentro che fuori l’azienda.

Alcuni esempi: la progettazione tipica degli uffici tecnici all’uso di immagini ad altissima definizione per gli ambiti scientifici o la formazione a distanza, scegliendo se mantenere i propri dati all’interno dell’azienda o in un datacenter pubblico. In entrambe le soluzioni si ottiene un’ottimizzazione di altissimo livello nel trasferimento dati verso la postazione dell’utente finale, che si traduce in un’esperienza simile a quella che siamo comunemente abituati a vivere nel salotto di casa quando utilizziamo un servizio di streaming video come Netflix o Amazon Prime, con la differenza che, dall’altra parte, c’è un virtual desktop con cui poter interagire.

In questo modo tutti i dati rimangono al sicuro all’interno del datacenter ed è possibile erogare il servizio anche a collaboratori esterni dell’azienda pur mantenendo intatta l’integrità e la sicurezza del dato. Combinando tecnologia Nvidia, cioè la virtualizzazione delle schede grafiche, con la Virtual Desktop Infrastructure, quella del posto di lavoro, è possibile distribuire postazioni di lavoro virtuali che hanno la particolarità di trovarsi all’interno del Data Center dell’azienda o in cloud e permettono di assecondare esigenze di mobilità e flessibilità e far lavorare le persone in qualsiasi luogo si trovino.

“Anche quest’anno sono stato scelto nell’esclusivo team “Nvidia vGPU Advisor Community” formato dagli esponenti più influenti al mondo sulla tecnologia di virtualizzazione delle schede grafiche Nvidia – spiega Strizzolo – . Una conferma che si rinnova dal 2018 e che dà valore all’ottimo lavoro che stiamo svolgendo in azienda, dove cerchiamo di essere sempre all’avanguardia e di proporre le ultime soluzioni Nvidia nel campo della virtualizzazione, AI e Omniverse. Essere parte di questo gruppo di lavoro, dà la possibilità di accedere a informazioni esclusive e di avere uno sguardo sulle tecnologie che un brand del genere sta già sviluppando per il futuro. Per me è un piacere e un onore poter mantenere questo ruolo, che rappresenta anche una responsabilità molto forte nei confronti di Beantech, e fare da collegamento in una partnership così importante”.

Il programma NVIDIA vGPU Community Advisor riunisce esperti e leader di pensiero di tutto il mondo per aiutare a guidare il futuro della virtualizzazione grafica e delle tecnologie cloud. Nvidia, corporation californiana produttrice di processori grafici, schede madri e componenti per prodotti multimediali, opera nella selezione dei candidati valutando i progetti di virtualizzazione realizzati e le pubblicazioni tecnico-scientifiche condividendo con i membri del team informazioni in anteprima e garantendo a essi il supporto e gli strumenti necessari volti a promuovere il successo delle soluzioni Nvidia per GPU virtuali sul mercato e far crescere la comunità di appassionati di GPU.

