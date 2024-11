Addio al maestro di tennis Massimo Zulian, aveva 60 anni

Si è spento Massimo Zulian.

Il mondo del tennis in provincia di Pordenone è stato scosso dalla scomparsa di Massimo Zulian, noto come Max, venuto a mancare nel pomeriggio di lunedì 25 novembre a causa di una grave malattia. Aveva 60 anni. Figura carismatica e apprezzata, Zulian era coordinatore e istruttore dello Sporting Porcia, sezione di Roveredo in Piano, e in passato aveva collaborato anche con l’Eurosporting.

Zulian era originario di Concordia Sagittaria, dove verranno celebrati i funerali venerdì 29 novembre, alla Cattedrale di Santo Stefano. Sposato e padre di una figlia, lascia nel dolore anche una sorella, un fratello e una comunità che lo ricorda con stima e affetto. Max Zulian non era solo un professionista del tennis, ma anche una figura amata dai suoi allievi e colleghi.

“Lo Sporting, tutti i nostri collaboratori, soci e molti clienti si uniscono per fare le condoglianze a tutta la sua famiglia. Non mollare mai la racchetta ovunque tu sia. Buon viaggio Maestro Max” è il messaggio postato dall’associazione.