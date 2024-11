Dopo il cedimento stradale sul viadotto di Pontebba.

Sono stati completati i lavori di messa in sicurezza del viadotto di Pontebba, infrastruttura cruciale per la viabilità regionale e i collegamenti internazionali con l’Austria. Gli interventi, eseguiti in regime di somma urgenza, hanno incluso operazioni strutturali e provvisionali, seguite con esito positivo da tutte le prove di carico statiche e dinamiche lungo il tratto interessato.

L’annuncio è arrivato dall’assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio, Cristina Amirante, che ha confermato la riapertura totale al traffico veicolare, a doppio senso di marcia, a partire da venerdì 29 novembre. “Un ringraziamento alla società Fvg Strade per essere stata di parola nei tempi e nei termini in cui ha operato per realizzare i lavori di messa in sicurezza nonostante la stagione e le temperature non sia la più semplice. Questo consentirà la riapertura della viabilità prima del periodo dell’Avvento prenatalizio che è fondamentale per garantire alle località delle vallate del Tarvisiano di poter accogliere i turisti e i visitatori in questo periodo particolarmente suggestivo senza avere i mezzi pesanti che attraversano il centro abitato di Pontebba” ha dichiarato Amirante.

Il viadotto sulla statale 13 Pontebbana – il più lungo della regione con 1,7 chilometri e 44 campate – era stato chiuso il 7 ottobre scorso per il cedimento stradale di una campata. Alla

chiusura totale per una settimana, dopo i lavori di messa in sicurezza, è seguita la riapertura parziale al traffico in direzione Udine-Tarvisio solo per i veicoli con massa pari o inferiore a 3,5 tonnellate e con l’istituzione di un senso unico. La gestione del traffico è stata assicurata affinché tutti i mezzi che non potevano provvisoriamente passare su quel tratto potessero veicolare sull’autostrada A23 per il periodo necessario alla puntellazione della campata del ponte.

Concluso l’iter di verifica strutturale e di esame dei risultati delle prove di carico, nella giornata di venerdì 29 novembre verrà riaperta la circolazione veicolare a doppio senso di marcia, sia per il traffico leggero che pesante, con alcune limitazioni alle masse in transito (massimo 12 tonnellate per asse e 56 tonnellate di massa complessiva, limitazioni riferite anche ai trasporti eccezionali) e alla velocità di 50 chilometro orari.

Fvg Strade segnala pertanto che in corrispondenza del viadotto di Pontebba, nel 2022, è stato installato un innovativo sistema di pesatura dinamica che rileva le caratteristiche dei veicoli in transito (massa, geometria, velocità) e che risulterà fondamentale per monitorare nel tempo il rispetto dei limiti imposti a tutela della pubblica incolumità e dell’infrastruttura viaria.

“Da parte di Fvg Strade è già stata finanziata – ha poi specificato l’assessore – anche la progettazione di un primo lotto funzionale di manutenzione straordinaria su un manufatto degli anni ’80. Si interverrà su tutte le 44 campate in base a un ordine di priorità. L’intervento è finanziato con 5 milioni di euro”. Un ringraziamento a tutti i dipendenti coinvolti a vario titolo nei lavori, per la professionalità e la rapidità con la quale si è giunti alla riapertura del viadotto, è giunto anche dal presidente di Fvg Strade Simone Bortolotti.