AFD Top Dance Friuli, la scuola di ballo con un forte impatto sociale

Un passo dopo l’altro, a ritmo di musica, con il sorriso sulle labbra e tanta voglia di divertimento. Fuori dalla porta problemi quotidiani e cattivi pensieri. Nasce con questo spirito particolarmente aggregativo la scuola di ballo AFD Top Dance Friuli, che ad oggi conta ben trecento soci, fondata da Loriano Gobbato, insegnante eclettico e travolgente e dalla moglie Rosanna Colusso, presidente e coordinatrice dei numerosi eventi legati a questa realtà.

“Abbiamo fondato la nostra scuola di ballo due anni fa, con l’idea di poter coinvolgere quanta più gente possibile, per cercare di alleggerire tutta quella solitudine che spesso crea un alone negativo sulla gente – spiega Rosanna- sia io che mio marito, abbiamo la convinzione, che è poi risultata essere certezza, di quanto il ballo non sia solo finalizzato a sapersi muovere in maniera coordinata a ritmo di musica, ma risulti essere un ottimo antidepressivo naturale“. Amanti della danza, concorrenti e in alcuni contesti vincitori di alcune gare di ballo, Loriano e Rosanna hanno da sempre compreso e osservato quanto questa disciplina fosse in grado di comunicare, senza parole, con il solo linguaggio del corpo, di come le persone di qualunque età si sentissero libere di esprimere la propria personalità a ritmo delle musiche più consone alla situazione. “Posso affermare con orgoglio che la nostra è diventata una grande famiglia, ci sono persone sole che in questo contesto hanno allacciato importanti rapporti di amicizia, il ballo fa da contorno ad un clima davvero caloroso, dove umanità e solidarietà sono i primi elementi che emergono. Addirittura, – aggiunge la Colusso- molte persone arrivano da noi molto prima dell’ inizio della loro lezione, proprio per il piacere di convivialità, perché sanno di trovare quel calore umano che spesso nella società odierna è carente.

La sede della Top Dance Friuli si trova presso la sala Polifunzionale di San Giorgio al Tagliamento e dallo scorso dicembre, ha abbracciato un nuovo progetto, in collaborazione con il comune di Latisana, grazie al quale gli aspiranti ballerini over 65 avranno la possibilità di potersi cimentare con i balli di gruppo, a titolo completamente gratuito. “La collaborazione con altri enti e con altre scuole è fondamentale, in quanto siamo in grado di poter indirizzare a realtà più mirate e specifiche ballerini che si vogliono specializzare solo in alcune discipline – conclude Rosanna, che aggiunge – La nostra soddisfazione più grande è la gratitudine che le persone dimostrano nei nostri confronti, non tanto per l’ insegnamento dei vari balli, quanto per tutto ciò che rotea attorno ai rapporti umani”.