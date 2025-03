Il Digital Security Festival premiato a Milano.

Un grande successo per il Friuli Venezia Giulia e per la cultura della sicurezza digitale: il Digital Security Festival (DSF), ideato da Marco Cozzi e Gabriele Gobbo di Codroipo, ha vinto il GoBeyond Award 2025 come miglior progetto di IT sostenibile e inclusivo. Un riconoscimento che premia l’impegno del festival, nato nella nostra regione come iniziativa locale e cresciuto fino a diventare un evento di riferimento a livello nazionale, diffondendo la cultura della cybersecurity con un format innovativo, accessibile e gratuito.

La motivazione ufficiale evidenzia il contributo del DSF nella sensibilizzazione su temi cruciali come l’etica e l’uso responsabile delle tecnologie, promuovendo la centralità dell’essere umano e l’educazione digitale per una società più resiliente e consapevole. La premiazione si è svolta a Milano, nell’ambito della conferenza plenaria degli eventi IKN dedicati alla tecnologia e al mondo digitale. A ritirare il premio, in rappresentanza del direttivo e del team del DSF, sono stati Marco Cozzi, Gabriele Gobbo e Luigi Gregori.

Questo riconoscimento conferma il ruolo del Friuli Venezia Giulia come centro di innovazione e sviluppo tecnologico, dimostrando come un progetto nato sul territorio possa diventare un punto di riferimento a livello nazionale per la cybersecurity e la cultura digitale.

“Questo riconoscimento ci spinge a proseguire nella nostra missione, che dura da 7 anni: rendere il digitale un ambiente più sicuro, sostenibile e accessibile per tutti – dichiara il presidente Marco Cozzi – . L’educazione alla sicurezza informatica deve essere alla portata di ogni cittadino, affinché nessuno resti escluso da un futuro tecnologico consapevole e protetto“.

Un festival diffuso per una cultura digitale inclusiva.

Il Digital Security Festival è uno degli eventi più rilevanti in Italia per la promozione della cultura della sicurezza digitale. Nato in Friuli Venezia Giulia, il festival si è progressivamente ampliato fino a coinvolgere diverse città e regioni italiane, con appuntamenti in sedi istituzionali, scuole e location di prestigio. Grazie alla sua formula innovativa, il DSF favorisce la divulgazione della cybersecurity presso persone, aziende e istituzioni, promuovendo un approccio sostenibile e responsabile alla sicurezza informatica. Un obiettivo che il festival realizza attraverso una rete di esperti ed evangelist, che mettono a disposizione le proprie competenze per sensibilizzare il pubblico sui temi della protezione dei dati, della privacy e delle minacce digitali.

Uno degli aspetti distintivi del Digital Security Festival è la partecipazione gratuita del pubblico a tutte le tappe dell’evento, garantendo così un accesso libero e inclusivo alla formazione sulla sicurezza digitale. Negli anni, il festival ha coinvolto migliaia di persone in oltre 50 eventi tra conferenze, incontri e workshop, sia in presenza che online.

Un impegno condiviso.

Il premio GoBeyond Award 2025 rappresenta il risultato di un lavoro collettivo, portato avanti con passione e dedizione da tutto il team del festival. Il direttivo del Digital Security Festival è composto dal presidente Marco Cozzi, dal vicepresidente Gabriele Gobbo e dagli altri componenti del direttivo Luigi Gregori, Sonia Gastaldi e Davide Bazzan. Accanto a loro, un fondamentale contributo è offerto dai “DSF Evangelist”, professioniste e professionisti che operano per diffondere e sostenere la missione del festival.

Un ruolo chiave è svolto anche dai partner e dagli sponsor, che negli anni hanno creduto nel valore del DSF, sostenendone la crescita in modo etico, sostenibile e responsabile.

“Siamo onorati di ricevere questo riconoscimento, che conferma il valore del nostro progetto e la sua capacità di creare impatto in ambito tecnologico e sociale – dichiara il vicepresidente Gabriele Gobbo – . Il DSF nasce per rendere la cybersecurity un tema condiviso e accessibile a tutti, senza barriere. Questo premio non è un traguardo, ma uno stimolo a proseguire con ancora maggiore determinazione”.

Uno sguardo al futuro.

Il Digital Security Festival continuerà a crescere e a evolversi, con l’obiettivo di innovare e ampliare il suo impatto. Il riconoscimento ottenuto con il GoBeyond Award 2025 non è solo un motivo di orgoglio, ma anche un incentivo per consolidare ulteriormente il modello del festival, coinvolgendo un numero sempre maggiore di partecipanti, aziende e istituzioni.



Questa vittoria dimostra che il Friuli Venezia Giulia è in grado di imporsi a livello nazionale e internazionale anche nel settore della tecnologia e della sicurezza digitale. Un traguardo che conferma la nostra regione come un polo di eccellenza nel mondo dell’innovazione digitale e della cybersecurity.



La prossima settima edizione del DSF, prevista per l’autunno 2025, si preannuncia ancora più ricca di appuntamenti sul territorio nazionale, esperti e iniziative dedicate a chiunque voglia accrescere la propria consapevolezza digitale e contribuire a un mondo connesso più sicuro per tutti.