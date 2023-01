La nuova impresa di Alex Camera.

Nuova impresa per il friulano Alex Camera. L’atleta pordenonese sempre alla ricerca di nuovi record in vari ambiti sportivi ha festeggiato la fine del 2022 sollevando un manubrio dorato del peso di 150 chili con un braccio solo.

Dopo aver trainato due auto, quattro aerei e addirittura un vagone ferroviario stavolta il teatro dell’impresa è stata la palestra gold’s Gym di Milano e il suo Golden Dumbeell, un manubrio dorato del peso di 150 chili.

Anche se non esiste una lista ufficiale, sono in pochissimi quelli che hanno completato la sfida. Camera è riuscito con un braccio solo stupendo i presenti. Un 2022 che si chiude dunque con il botto per l’atleta pordenonese che sicuramente per quest’anno avrà già in mente altre imprese ancora più sorprendenti.