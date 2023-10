Esercitazione per emergenza alluvione in Friuli.

Prende avvio oggi, sabato 14 ottobre 2023, per concludersi domenica 15 ottobre 2023, l’esercitazione che simula un alluvione in Friuli, in alcune frazioni dei territori dei comuni di Torreano e Faedis, con rischio di esondazione a Moimacco. L’esercitazione “Elena23” è dedicata e porta il nome di Elena Lo Duca, volontaria di Protezione civile che lo scorso anno ha perso tragicamente la vita durante un’attività di bonifica da incendio boschivo a Prepotto.

Le principali aree coinvolte saranno a Faedis le Case Presa, Canal di Grivò, Salmazza e Campeglio; a Moimacco via Chiarandis e campo sportivo e a Torreano, l’area polifunzionale di Ronchis, località Ponte Nuovo, la zona industriale e la strada per Canalutto.

Sarà simulata l’esondazione di alcuni corsi d’acqua che attraversano i tre comuni: Torreano, Faedis e Moimacco. Gli allagamenti comporteranno l’evacuazione di alcune case e la predisposizione di ricoveri per accogliere la popolazione.

A Moimacco, per evitare l’esondazione del Chiarò, si renderà necessaria l’attività di rinforzo degli argini; a Torreano sarà simulato uno smottamento causato da abbondanti piogge che provocheranno l’isolamento di alcune frazioni e sarà necessario istituire una viabilità alternativa e ripristinare le comunicazioni con le borgate isolate.

In questa due giorni, saranno testate e verificate le capacità logistiche e operative dei vari gruppi comunali e delle associazioni coinvolte con l’utilizzo di motopompe e insacchettatrici, comunicazioni radio, procedure di evacuazione della popolazione, allestimento di ricoveri, gestione di più fronti emergenziali. Durante l’esercitazione saranno simulati anche eventi imprevisti per verificare le capacità di gestione sotto stress del sistema.

Partecipano all’esercitazione il Gruppo comunale di Protezione civile di Moimacco, capofila, coi Gruppi comunali di Drenchia, Faedis, Grimacco, Prepotto, Pulfero, Remanzacco, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna e Torreano, con la collaborazione dei volontari di Protezione civile dei Comuni di Aiello del Friuli, Arta Terme, Campolongo Tapogliano, Cividale del Friuli, San Vito al Torre, Tavagnacco e con le associazioni di Protezione civile Psicologi per i popoli e Croce Rossa Italiana.

Domenica 15, inoltre, in occasione della Settimana nazionale della Protezione civile, la Pc del Fvg organizza un Open Day: dalle 10:00 alle 17:00, con visite ciascuna di un’ora, sarà possibile conoscere da vicino l’attività del Centro operativo della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, a Palmanova, in via Natisone 43. L’evento è gratuito, ma è necessario prenotare inviando una e-mail a segreteria@protezionecivile.fvg.it