Shari Noioso gareggerà a Sanremo tra i big

Shari Noioso (in arte Shari) salirà sul palco dell’Ariston al prossimo Festival di Sanremo. L’artista friulana, infatti, ha superato assieme ad altri cinque concorrenti le selezioni Sanremo Giovani, guadagnandosi l’occasione di gareggiare tra i big.

La musicista, originaria di Monfalcone ma residente a Udine, ha superato il primo step con la canzone “Sottovoce” e per la competizione tra i big porterà il brano “Egoista”. Shari, classe 2002, ha cominciato a cantare da giovanissima e a soli 13 anni ha partecipato al programma Tu si que vales, incantando tutti nella riproposizione di The Sound of Silence. Non conquistò la vittoria finale, ma il pubblico sì.

Da allora, la sua carriera ha preso il via: l’artista ha infatti partecipato come ospite a diversi concerti de Il Volo mentre nel 2019 il brano Sale, scritto da lei, è stato scelto come singolo dell’album di Benji & Fede. A rimanere colpito dal suo talento è stato anche il rapper sardo Salmo (pure lui sarà a Sanremo) che l’ha voluta nel brano “L’angelo caduto” e ne ha poi prodotto alcune canzoni. In attesa della nuova edizione del festival, quindi, non resta che fare l’in bocca al lupo a Shari!