Le terze dosi di vaccinazioni fra Tarvisio e Tolmezzo.

Ancora posti disponibili per la vaccinazione massiva riservata alle popolazioni di Tarvisio e Tolmezzo. Lo comunica Asufc che, per favorire la popolazione residente nelle aree montane e dare quindi risposta ai territori più distanti dagli attuali hub vaccinali, ha aperto due sedute speciali a Tolmezzo il 18 dicembre (al PalaTennis e judo di via Marchi) e a Tarvisio il 19 del mese (al palazzetto dello sport di via Atleti Azzurri d’Italia).

Le sessioni vaccinali saranno organizzate con orario continuato dalle 9 alle 19: sono previste 1.400 somministrazioni di sole terze dosi per ogni giornata. La vaccinazione per queste sedute addizionali è prenotabile solo dalle farmacie del territorio di afferenza e dal Cup dell’Ospedale di Tolmezzo.

Gli hub vedranno replicarsi i modelli organizzativi già utilizzati nelle precedenti sessioni con ben 8 linee attive per garantire percorsi snelli ed efficaci all’utenza. Come detto, risultano ancora disponibili dei posti.

