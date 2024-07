Parte nel weekend del 27 e 28 luglio il calendario di Andar per Ville & Castelli, con visite e percorsi in bici e a piedi

Prende il via nel weekend del 27 e 28 luglio il calendario di Andar per Ville & Castelli fra natura e cultura del FVG, iniziativa promossa da AICS – Associazione italiana per lo sviluppo della cultura d’impresa turistica e culturale realizzata con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia e della Comunità Collinare del Friuli, in collaborazione con Ecoturismo FVG e Alpe Adria Bike.

Quello proposto è un affascinante mix esperienziale che unisce alla scoperta delle case e dimore storiche della nostra regione una passeggiata a piedi o in bicicletta con percorsi in orario mattutino adatti a tutti, per esplorare la biodiversità del territorio e ammirare i tanti suggestivi paesaggi del Friuli.

Villa Gallici Deciani

Sabato 27 tappa a Villa Gallici Deciani, a Montegnacco

Si parte, dunque, sabato 27 luglio per una passeggiata a piedi partendo dalla splendida Villa Gallici Deciani, situata a Montegnacco di Cassacco, edificata alla fine del XVII secolo. La guida naturalistica Nicola Carbone accompagnerà i visitatori alla scoperta del territorio circostante la dimora, fra le Colline della memoria e il giardino segreto. Seguirà la suggestiva visita ai meravigliosi ambienti della Villa decorati con affreschi e stucchi, e del lussureggiante giardino ricco di piante secolari assieme al proprietario, il conte Lugi Deciani, che ne racconterà storie e curiosità. La visita si concluderà con una degustazione di ottimi prodotti locali.

Alla scoperta della Casaforte la Brunelde a Fagagna

Domenica 28 luglio sarà, invece, dedicato alla scoperta della Casaforte la Brunelde nel comune di Fagagna e dei verdeggianti dintorni con un tour in bicicletta. Accompagnati dalla guida Mario Saccomanno si potranno ammirare il Castello di Caporiacco, la Torre di Mels e la chiesetta campestre di San Zenone, gemme incastonate nelle colline friulane. Non mancherà, naturalmente, la visita alla dimora con una guida speciale, il conte Maurizio d’Arcano Grattoni.

La Brunelde stupirà i visitatori per la sua storia affascinante – già Villa Romana, poi casatorre nel Medioevo e, ora, in veste di Villa Cinquecentesca – e per i curatissimi arredi e affreschi d’epoca: un tuffo nel passato ricco di fascino. Il tour si concluderà con una degustazione di prodotti enogastronomici del territorio. Il tour in bici è facile e adatto a tutti.

Gli interni di Villa Gallici Deciani

Informazioni e prenotazioni

Ogni tour dura quattro ore: un’ora per la visita dimora storica, due ore per la passeggiata piedi/bici e un’ora per la degustazione. Partenza e arrivo nel parcheggio delle dimore. Le passeggiate in bicicletta sono di 16/18 chilometri su tranquille stradine di campagna, facili, con scarso dislivello, adatte a tutti tipi di bicicletta. Chi lo desidera potrà noleggiare una bici elettrica presso WeLikeBike.

I tour inizieranno alle 8.30 del mattino. Prenotazioni: a piedi contattare Sabrina – EcoTurismoFVG 340710 8735 (meglio messaggio via WhatsApp); in bici Mario – AlpeAdriaBike 3293021565 (meglio messaggio via WhatsApp); online: www.labrunelde.it – sezione Eventi & News. Tutti gli aggiornamenti sulle pagine Andar per ville & castelli (Facebook); Andar per ville e castelli (Instagram).