Mortegliano un anno dopo: una serata per capire cosa accadde quella notte

Ad un anno dall’episodio di maltempo che devastò Mortegliano.

24 luglio 2023, una data che per Mortegliano, ma anche per molta parte del Friuli, sarà difficile da dimenticare: fu la notte in cui il maltempo devastò con potenza inaudita il paese del campanile più alto d’Italia.

Ad esattamente un anno di distanza, in occasione del primo anniversario, l’amministrazione comunale ha organizzato una serata illustrativa in collaborazione con Pazzi per il meteo goriziano & storm chasing – PMG, una pagina di previsioni meteo dettagliate per il FVG. Il sito è stato uno dei pochi a segnalare preventivamente la supercella che si sarebbe poi abbattuta su Mortegliano.

Nel corso della serata, si cercherà di capire cosa sia accaduto, dal punto di vista meteo, quella notte, con un’analisi tecnico-scientifica della supercella e materiale fotografico. L’appuntamento è per mercoledì 24 luglio 2024, alle 20.30, presso il parco Ex Gil di Mortegliano. L’evento sarà allietato dal quartetto dell’Associazione Culturale “Domus Musicae”.