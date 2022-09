Chiusura dell’autostrada A4 per lavori.

Dalla mezzanotte di oggi venerdì 9 settembre alle ore 4 di domani sabato 10 Autovie Venete procederà a un intervento di ripristino della pavimentazione tra Latisana e Portogruaro in direzione Venezia con conseguente chiusura del tratto.

A causa delle forti piogge cadute nelle ultime ore si rendono infatti necessari alcuni interventi di riasfaltatura in punti precisi che presentano avvallamenti. L’attività viene svolta per garantire la sicurezza degli utenti anche in vista del weekend quando è previsto il rientro degli ultimi vacanzieri.