Successo per il corso di Interior Design dell’Enaip.

Riscontro positivo per il corso di Interior Design organizzato dall’Enaip assieme al Cluster Arredo Fvg: molti dei tecnici, infatti, hanno trovato lavoro subito dopo la formazione. Un successo che spinge subito verso una seconda edizione.

Dei 14 partecipanti, che includevano giovani e adulti specializzati, molti di loro hanno già trovato opportunità grazie a assunzioni dirette, progetti collaborativi o tirocini presso le aziende presso le quali hanno svolto il loro stage.

Questo corso, che ha coperto 400 ore di lezioni in aula, compreso il lavoro su progetti di arredamento su commissione reale, visite aziendali e approfondimenti settoriali, è stato ulteriormente arricchito da altrettante ore di stage presso aziende, studi e showroom. L’obiettivo principale era quello di sviluppare competenze altamente utilizzabili nella fase di post-produzione di mobili e imbottiti.

“Il corso di Interior Design – ha spiegato Jacopo Galli, vicepresidente di Cluster Arredo -, ha formato figure in grado di offrire una consulenza qualificata estetica e tecnica dell’ambiente, di suggerire abbinamenti e scelte funzionali, che conoscano prodotti e materiali e accompagnino il cliente nella scelta della soluzione d’arredo più adatta, supportando la vendita con immagini grafiche in 3D“.

“Il mondo dei negozi e delle aziende d’arredo è ampio e variegato – ha commentato Francesca Peruch, responsabile Enaip del corso -, propone una pluralità di prodotti, diversi e spesso slegati tra loro. I mobili entrano negli spazi (residenziali, retail, uffici, ecc.) dialogando tra loro, e dovrebbero quindi costruire un’estetica unitaria. Un tecnico in possesso di una visione a ‘tutto tondo’ riesce a fornire un servizio più efficace al cliente, perché competente sia nella parte funzionale che in quella estetica. Ciò vale sia nell’individuazione della soluzione progettuale migliore, sia nella gestione diretta del percorso di consulenza e vendita”.

È già in corso l’organizzazione della 2ª edizione del corso “Tecniche per la realizzazione artigianale di prodotti del made in Italy,” con le selezioni previste per il 4 ottobre. Questo corso è aperto a disoccupati, occupati e non occupati, inclusi coloro che hanno conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore o di formazione professionale, quelli ammessi al quinto anno di istruzione secondaria superiore e anche coloro che non hanno un diploma ma possiedono le competenze richieste, acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro.

Al termine del corso, gli studenti avranno acquisito le competenze necessarie per creare progetti utilizzando software CAD 2D e 3D, elaborare proposte originali di arredamento e pianificare, programmare e gestire attività di progettazione tenendo conto degli aspetti ambientali, della distribuzione degli spazi interni e degli elementi di arredo, a seconda che si tratti di residenze, spazi commerciali o stand.