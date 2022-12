Nuove attività storiche del Friuli a Povoletto e San Vito di Fagagna

Le nuove attività storiche del Friuli.

La Regione, su proposta dell’assessore alle Attività produttive Sergio Emidio Bini, ha attribuito sei nuove qualifiche di “attività storica” nei comuni di Povoletto e San Vito di Fagagna.

La normativa regionale prevede la classificazione come “attività storica” dei pubblici esercizi e degli esercizi commerciali che siano attivi da almeno sessanta anni, con merceologia e offerta specificatamente legata alla tradizione, al territorio e all’economia locale.

In seguito all’istruttoria conclusa dal comune di Povoletto sono autorizzate ad utilizzare la denominazione di “attività storica del Friuli Venezia Giulia” il panificio Clocchiatti, sito nel centro storico della frazione Ravosa, in attività dal 1955, la Cooperativa agricola che opera nel centro storico della frazione di Savorgnano del Torre dal 1920, l’Agri-essicatoio Margarin della frazione di Grions del Torre, in attività dal 1958, il bar trattoria Agli amici in attività dal 1951; il panificio pasticceria Boezio, in attività dal 1954 nel centro storico.

A San Vito di Fagagna, invece, sarà il Minimercato Mazzucato, attivo nel centro storico dal 1952, a potersi fregiare della denominazione. Tutte le attività parteciperanno alla messa in rete nell’offerta turistica predisposta dalla Regione.