I nuovi avvistamenti di lupi in Friuli.

Continuano a susseguirsi gli avvistamenti di lupi in Friuli. Gli animali, in particolare, vengono notati nella zona della Carnia.

Gli ultimi episodi a Cavazzo e Treppo Ligosullo, dove i frequentatori dei boschi si sono anche imbattuti in esemplari di cervi morti e sbranati dopo essere stati attaccati. Sul territorio carnico ci sarebbero dagli 8 ai 10 lupi.

Non soltanto montagna, però: un lupo è stato visto in solitaria nella zona di San Daniele, intento a cibarsi della carcassa di un animale morto. Del resto, come si sa, questi canidi possono percorrere anche molte decine di chilometri al giorno.

