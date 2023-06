Il bel primato del Friuli, è la regione ideale per far crescere i bambini

La qualità dei servizi per i bambini in Friuli.

Friuli regione di anziani? Sì, ma allo stesso tempo è un luogo ideale per far crescere i bambini. E’ il quadro che emerge da un’analisi de Il Sole 24 Ore sulla qualità della vita nelle diverse fasce d’età. Il risultato è che il Fvg piazza tutti e quattro i capoluoghi regionali nella top 20 delle città migliori per i servizi dedicati ai più piccoli e due entrano anche nella top 10.

Nell’analisi, sono stati considerati 12 indicatori, ossia spazi abitativi, rette delle mense scolastiche, verde attrezzato, numero di pediatri, numero di asili nido, spesa per servizi e interventi sociali, competenza numerica e alfabetica non adeguata (relativa agli studenti di terza media), presenza di edifici scolastici con palestre, giardini scolastici, l’indice sullo sport dei bambini e il numero di delitti denunciati ai danni di minori.

In base alla classifica, la provincia migliore in Italia per i bambini è Siena, seguita da Aosta e Ravenna, ma quelle del Friuli non sfigurano: su 107 posizioni, infatti, al sesto posto compare Gorizia (un balzo di 9 posti rispetto alla posizione dell’anno precedente) che ottiene ottimi risultati per quanto riguarda il verde attrezzato (è prima nazionale) e per la percentuale di bambini che hanno usufruito di asili nido (è terza nel Paese). Il dato peggiore è quello relativo alle scuole con presenza di palestre, dove ottiene solo l’86esimo posto.

A sole due posizioni, cioè all’ottava, arriva Udine (che è calata di tre posizioni): la pagella del capoluogo friulano registra i voti migliori per quanto riguarda le competenze numeriche e alfabetiche (rispettivamente al settimo e all’ottavo posto nazionale) e si mantiene su un buon livello (entro le prime venti posizioni in Italia) sia per lo spazio abitativo, sia per i posti negli asili nido, sia per i giardini scolastici. La pecca, anche in questo caso, è sugli edifici scolastici con palestre (dove ottiene l’84esimo posto).

La provincia di Pordenone risulta invece 17esima, mantenendo buone posizioni sul numero di posti in asili nido, sulle competenze numeriche (entrambe al 13esimo posto in Italia); sulle competenze alfabetiche (17esimo) e sulle rette delle mense scolastiche (16esimo posto). Tra l’altro, Pordenone è la provincia che è migliorata più di tutte in Fvg, guadagnando ben 37 posizioni rispetto alla classifica del 2022.

Infine, Trieste si piazza 18esima (10 posizioni più su del 2022): è seconda a livello nazionale per percentuale di bambini che hanno usufruito del servizio comunale di asilo nido, quinta per spesa in servizi e interventi sociali, 11esima per numero di pediatri e 18esima per le rette delle mense. In compenso, si piazza 95esima per delitti ai danni dei minori, 94esima per spazi abitativi e 84esima per verde attrezzato.