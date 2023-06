Aggressione a Udine stamattina.

Attimi di paura, stamattina a Udine, per un’aggressione a quattro studentesse in gita che sono state colpite improvvisamente e senza alcun movente.

Nella mattinata di oggi, giovedì 1 giugno, infatti, la Radiomobile dei carabinieri del capoluogo è intervenuta in piazza Patriarcato su segnalazione di un professore del Sello che stava portando in gita al Museo una classe quarta. Stando a quanto denunciato, le quattro ragazze (tutte del 2005) sono state aggredite in via del Vascello da un ignoto cittadino extracomunitario che le ha colpite con dei pugni nella zona inguinale. Per fortuna, nessuna delle studentesse si è fatta male né ha dovuto ricorrere a cure mediche, ma la paura è stata tanta.