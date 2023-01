Il Friuli finisce sull’americana Cnn.

“Uno dei segreti meglio custoditi d’Europa”: così l’americana Cnn definisce il Friuli, sottolineando che tra montagne, lagune, canyon e spiagge, la nostra regione ha tra i paesaggi più belli e vari d’Italia.

Evidenziando come il Fvg non sperimenti mai le folle che subiscono altri luoghi del Paese, uno dei più grandi canali di informazione americani elenca le bellezze della nostra terra, a partire dalla natura, con le 13 riserve, le grotte, le montagne e i fiumi, fino alle spiagge, per arrivare alle città, con il fascino aristocratico di Trieste, Udine definita “la piccola Venezia dai giardini lussureggianti”, Gorizia “la Salisburgo d’Italia” e Cividale, con il suo pittoresco centro medioevale, l’Aquileia romana e la città stellata di Palmanova. Non manca una citazione dell’anima “bucolica” dei piccoli borghi, come Sappada e Pesariis, Cordovado e Fagagna, e il richiamo ai tanti castelli e fortezze che raccontano la storia del luogo.

Oltre a sottolineare le tante attività che si possono fare (dal trekking, allo sci, al deltaplano), la Cnn elogia poi la nostra produzione vinicola con i “bianchi profumati ed eleganti” e la tradizione locale dell’aperitivo nonché quella gastronomica, con i salumi, i formaggi e i piatti tipici della tradizione, tra cui vengono citati il frico e il musèt con la brovada. “Il panorama delle prelibatezze di pesce, verdure e carne disponibili è altrettanto vario e spettacolare del paesaggio circostante” chiude l’articolo. Una bella promozione per il Friuli, considerato che la pagina social è seguita da quasi 40 milioni di persone.