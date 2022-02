Altri brindisi ribelli in Friuli tra Udine, Cividale e Codroipo.

I “no pass” non si fermano. Sono proseguiti anche ieri, in Friuli, gli aperitivi ribelli da parte di chi non accetta l’obbligo di Green Pass e l’adozione del vaccino per combattere la pandemia da Covid.

A Udine, i manifestanti ancora una volta si sono ritrovati in piazza San Giacomo per il quarto appuntamento di questo tipo promosso di fila. Circa 500 i partecipanti che hanno brindato all’aperto “mentre i bar non lavorano granché”, hanno detto gli organizzatori di Costituzione in Azione. Niente distanziamento sociale (“lo combattiamo, è l’humus su cui si fondano questa dittatura sanitaria e il regime liberticida”) e ovviamente nemmeno le mascherine.

Altri aperitivi di protesta sono andati in scena in ulteriori zone del Friuli, come in piazza Paolo Diacono a Cividale, dove è arrivata la polizia locale, e a Codroipo, in piazza Garibaldi. “In molte parti d’Italia hanno organizzato iniziative simili, prendendo spunto dalla nostra”, hanno chiosato, non senza orgoglio, gli organizzatori, che ora promettono nuove manifestazioni di protesta.

